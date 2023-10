NASA przygotowuje się do pracowitych misji kosmicznych w 2024 r

By

NASA w dalszym ciągu przesuwa granice eksploracji kosmosu dzięki szeregowi nadchodzących misji, których wystrzelenie zaplanowano na nadchodzące miesiące. Chociaż niektóre z nich, jak na przykład eksperyment z falami atmosferycznymi (AWE) i misja Artemis II, zostały już omówione, na horyzoncie pojawia się kolejna ekscytująca misja: misja Space X Crew-8.

Zaplanowana na połowę lutego 2024 r. misja Crew-8 jest częścią programu NASA Commercial Crew i obejmie lot załogowy na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Jest to ósmy operacyjny lot komercyjnej załogi NASA z wykorzystaniem statku kosmicznego Crew Dragon, co czyni go znaczącym kamieniem milowym w wysiłkach agencji w zakresie eksploracji kosmosu.

Załoga misji została starannie dobrana i składa się z astronautów NASA Matthew Dominicka (dowódca), Michaela Barratta (pilot), Jeanette Epps (specjalistka ds. misji) i kosmonauty Roscosmos Alexander Grebenkin (specjalista ds. misji). Razem podzielą się swoją wiedzą i wyruszą w tę przełomową podróż.

Oprócz misji Crew-8 NASA ma napięty harmonogram na rok 2024. Test lotu załogi Starline Crew (CFT) planowany jest na połowę kwietnia, a misja Crew-9 – na połowę sierpnia. Co więcej, na początek 10 r. zaplanowana jest 2025. misja rotacji załogi, co ma wykazać zaangażowanie NASA w ciągły postęp w eksploracji kosmosu.

Podczas gdy NASA przygotowuje się do tych misji, trwają rutynowe prace konserwacyjne i przetwarzanie rakiety Crew-8 Space X Falcon 9 i statku kosmicznego Dragon. Dbałość o szczegóły gwarantuje, że wszystkie systemy są w optymalnym stanie, co gwarantuje pomyślny start i misję.

Z każdą misją NASA przesuwa granice ludzkiej wiedzy i popycha ludzkość dalej w kosmos. Te nadchodzące misje odzwierciedlają nieustanne dążenie agencji do odkryć naukowych i torują drogę przyszłym wysiłkom w zakresie eksploracji kosmosu.

