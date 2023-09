Astronauta, który utknął w kosmosie, pobił rekord najdłuższej misji

Astronauta NASA Frank Rubio pobił rekord najdłuższej misji wykonanej przez amerykańskiego astronautę po tym, jak utknął w kosmosie. Rubio miał powrócić na Ziemię sześć miesięcy po wystrzeleniu na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) we wrześniu 2022 r. Jednak awaria podczas lotu powrotnego spowodowała, że ​​utknął na niskiej orbicie okołoziemskiej, co przedłużyło jego pobyt do ponad roku. W poniedziałek Rubio przekroczył poprzedni rekord 355 dni ustanowiony przez Marka Vande Hei w 2022 r. Ma powrócić na Ziemię nie wcześniej niż 27 września, spędzając łącznie 371 dni na orbicie okołoziemskiej. To osiągnięcie czyni go także jedną z zaledwie sześciu osób, które spędziły rok w kosmosie.

W wywiadzie dla „Good Morning America” stacji ABC Rubio podkreślił znaczenie przedłużonego pobytu w kosmosie. Podkreślił znaczenie zrozumienia, w jaki sposób organizm ludzki dostosowuje się i wytrzymuje, aby zoptymalizować wydajność podczas przyszłych misji eksploracji kosmosu na Księżyc, Marsa i dalej. Podróż Rubio na ISS była wyjątkowa, ponieważ od kwietnia 2021 r. stał się pierwszym amerykańskim astronautą, który poleciał na rosyjskiej rakiecie Sojuz. Było to częścią umowy o wymianie miejsc między NASA a Roskosmosem.

Incydent, w wyniku którego Rubio utknął, dotyczył wycieku płynu chłodzącego ze statku kosmicznego Sojuz. Oprócz Rubio dotknięci zostali także kosmonauci Roskosmosu Siergiej Prokopiew i Dmitrij Petelin. Wyciek spowodował, że statek kosmiczny nie nadawał się do powrotu na Ziemię, co spowodowało przedłużenie ich pobytu na ISS o kolejne sześć miesięcy. Mają powrócić na Ziemię jeszcze w tym miesiącu.

Nieoczekiwana i długotrwała misja Rubio dostarcza cennych informacji na temat wytrzymałości ludzkiego ciała w kosmosie. Buduje wiedzę, która przyczyni się do przyszłego sukcesu misji eksploracji głębokiego kosmosu. Aby uzyskać więcej aktualizacji na temat lotów kosmicznych, śledź dedykowaną stronę lotów kosmicznych Gizmodo.