Statek kosmiczny NASA Psyche rozpoczyna wyprawę do asteroidy bogatej w metal

Sonda kosmiczna Psyche NASA rozpoczęła podróż w celu zbadania bogatej w metal asteroidy o tej samej nazwie. Misja ta, wystrzelona na szczycie rakiety SpaceX Falcon Heavy z należącego do NASA Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego na Florydzie, jest pierwszą tego rodzaju misją mającą na celu zbadanie asteroidy składającej się głównie z elementów metalowych.

Po ucieczce od ziemskiej grawitacji statek kosmiczny Psyche będzie wykorzystywał napęd słoneczny i elektryczny, aby zakończyć swoją sześcioletnią podróż do asteroidy. Dotrze do celu w 2029 r., pokonując dystans około 2.2 miliarda mil. Po przybyciu na miejsce statek kosmiczny spędzi 26 miesięcy na orbicie asteroidy, wykonując zdjęcia, mapując powierzchnię i zbierając najważniejsze dane w celu określenia jej składu.

Uważa się, że asteroida Psyche jest pozostałością bogatego w żelazo jądra planetozymali, które odegrało kluczową rolę w powstawaniu planet skalistych. Przy szacowanej szerokości 173 mil mogła ona przejść wiele silnych zderzeń na wczesnych etapach formowania się Układu Słonecznego, co doprowadziło do zdarcia zewnętrznej warstwy materiału skalistego. Badanie Psyche może dostarczyć wglądu w rozwój jądra Ziemi i jąder innych planet ziemskich.

Misja ta ma ogromne znaczenie ze względu na dużą zawartość metali w asteroidzie. Naukowcy mają nadzieję, że odkrycia dokonane podczas badania Psyche pogłębią naszą wiedzę na temat powstawania planet i składu jąder planet.

Sonda Psyche jest wyposażona w instrumenty zaprojektowane do rozpoznawania śladów pola magnetycznego, analizowania składu chemicznego asteroidy i zbierania informacji o jej cechach powierzchni i składzie mineralnym. Prowadzi także eksperyment Deep Space Optical Communications (DSOC), który oceni możliwości komunikacji optycznej lub laserowej w przestrzeni kosmicznej, zapewniając wgląd w przyszłe misje NASA.

W trakcie misji dostęp do śledzenia lokalizacji statku kosmicznego w czasie rzeczywistym można uzyskać za pośrednictwem bezpłatnego, internetowego narzędzia do wizualizacji 3D Eyes on the Solar System należącego do NASA.

Misja ta stanowi kluczowy krok naprzód w naszej eksploracji Układu Słonecznego, oferując cenne możliwości poznania pochodzenia ciał skalistych i powstania naszej własnej planety.

