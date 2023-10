Emerytowany radioteleskop NASA do badania plam słonecznych podczas obrączkowego zaćmienia Słońca

By

Emerytowany radioteleskop NASA będzie używany podczas nadchodzącego obrączkowego zaćmienia Słońca 14 października do badania wpływu zakrywania plam słonecznych przez Księżyc. Projekt ten, znany jako Solar Patrol, jest częścią obywatelskiego programu naukowego i posłuży jako próba większego eksperymentu podczas całkowitego zaćmienia słońca, które odbędzie się 8 kwietnia przyszłego roku. Teleskop, nazwany Goldstone Apple Valley Radio Telescope (GAVRT), był wcześniej używany przez NASA do badania głębokiego kosmosu. Obecnie jest on obsługiwany zdalnie przez studentów na potrzeby różnych badań naukowych, w tym mapowania Słońca w zakresie fal radiowych.

Podczas zaćmień GAVRT będzie obserwował wewnętrzną koronę Słońca, badając aktywne obszary i plamy słoneczne. Plamy słoneczne to zaburzenia pola magnetycznego Słońca, które można zobaczyć jako ciemne plamy na jego powierzchni. Radioteleskop skupi się na badaniu tych aktywnych obszarów, gdy Księżyc będzie nad nimi przechodził. Analizując emisję radiową na różnych częstotliwościach, naukowcy będą w stanie zmierzyć pole magnetyczne w warstwach Słońca nad plamami słonecznymi.

Chociaż GAVRT nie będzie w stanie uchwycić atrakcyjnych wizualnie obrazów, dostarczy cennych danych na temat zachowania plam słonecznych podczas zaćmień. W miarę jak Księżyc z biegiem czasu zakrywa różne części plamy słonecznej, moc pobierana przez antenę będzie się zmniejszać. Umożliwi to naukowcom szczegółową analizę plam słonecznych w wysokiej rozdzielczości i obserwację wszelkich zmian w emisji radiowej z aktywnych obszarów.

Powodzenie projektu zależy od obecności plam słonecznych podczas zaćmień oraz geometrii ich interakcji z Księżycem. Chociaż same zaćmienia nie będą całkowite ani pierścieniowe, od konkretnych warunków zależy, czy radioteleskop będzie w stanie zebrać niezbędne dane.

Ogólnie rzecz biorąc, projekt ten ukazuje potencjał ponownego wykorzystania wycofanego sprzętu NASA do badań naukowych oraz wartość obywatelskich inicjatyw naukowych w poszerzaniu naszej wiedzy o kosmosie.

Źródła:

– Space.com: [Tytuł artykułu]

– NASA/JPL-Caltech/GAVRT [Źródło zdjęcia]