Sonda słoneczna Parker NASA triumfuje nad potężną erupcją na Słońcu

Należąca do NASA sonda Parker Solar Probe osiągnęła przełomowe osiągnięcie, odważając się i triumfując nad jedną z najpotężniejszych eksplozji słonecznych, jakie kiedykolwiek zarejestrowano. 5 września 2022 roku, podczas 13. bliskiego spotkania ze Słońcem, sonda znalazła się na drodze kolosalnego koronalnego wyrzutu masy (CME) – intensywnych wybuchów pól magnetycznych i przegrzanej plazmy. To, co czyni to spotkanie niezwykłym, to fakt, że sonda Parker Solar Probe została wyposażona w sprzęt umożliwiający uchwycenie burzy słonecznej z niespotykaną dotąd szczegółowością.

Instrumenty statku kosmicznego zarejestrowały hipnotyzujący materiał przedstawiający erupcję CME z powierzchni Słońca. To pierwszy raz w historii, kiedy statek kosmiczny odważył się zbliżyć do Słońca i przetrwać tak potężną erupcję słoneczną. Dane zebrane podczas tego historycznego spotkania zapewniają naukowcom niezrównany obraz CME i możliwość zbadania ich na wczesnym etapie.

Oczekuje się, że spostrzeżenia zdobyte podczas tej misji znacząco pogłębią naszą wiedzę na temat CME, ich pochodzenia i zachowania. Wiedza ta jest bezcenna w przewidywaniu i łagodzeniu potencjalnych zagrożeń stwarzanych przez CME dla naszej infrastruktury technologicznej i systemów komunikacyjnych na Ziemi. Naukowcy mają nadzieję opracować skuteczniejsze strategie ochrony naszego społeczeństwa zależnego od technologii dzięki lepszemu zrozumieniu tych erupcji słonecznych.

Dr James Anderson, ekspert ds. pogody kosmicznej, podkreślił znaczenie misji Parker Solar Probe dla zapewnienia naszej gotowości do ochrony naszego współczesnego stylu życia przed sporadyczną wściekłością Słońca. Ten triumf nie tylko jest wyrazem ludzkiej pomysłowości i determinacji, ale także stanowi obietnicę przepisania na nowo podręczników fizyki Słońca i prognozowania pogody kosmicznej.

W miarę kontynuowania swojej misji przez sondę Parker Solar Probe możemy spodziewać się kolejnych zdumiewających odkryć na temat naszego Słońca, najbliższej gwiazdy i otaczającego ją wszechświata. Misja ta stanowi ogromny skok w nauce o kosmosie, otwierając nowe granice w naszym zrozumieniu zachowania Słońca i jego potencjalnego wpływu na Ziemię.

Źródła:

– dr Sarah Mitchell, fizyk słoneczny w NASA

– dr James Anderson, ekspert ds. pogody kosmicznej

Definicje:

– Koronalny wyrzut masy (CME): intensywne wybuchy pól magnetycznych i przegrzanej plazmy emitowane przez Słońce

– Burza słoneczna: potężna erupcja słoneczna

– Pogoda kosmiczna: badanie warunków panujących w przestrzeni kosmicznej i ich wpływu na Ziemię

– Infrastruktura technologiczna: systemy i sieci wspierające usługi i operacje oparte na technologii

Źródło: należąca do NASA sonda słoneczna Parker triumfuje nad masową erupcją na Słońcu