Odsłonięcie nieoczekiwanego: zaskakujące odkrycia OSIRIS-REx na asteroidzie Bennu

OSIRIS-REx, trzecia w historii misja mająca na celu pobranie próbki z asteroidy, zapewniła naukowcom niesamowity wgląd w tajemniczy świat skał kosmicznych. Dwuletnia podróż statku kosmicznego wokół asteroidy Bennu ujawniła zaskakującą różnorodność i złożoność tych ciał niebieskich.

Przed OSIRIS-REx dwie inne misje, Hayabusa 1 i NEAR-Shoemaker, szczegółowo badały asteroidy. Jednak to Hayabusa 1 jako pierwsza potwierdziła istnienie „stosów gruzu” – skupisk głazów, piasku i żwiru utrzymywanych razem przez słabe siły grawitacyjne.

Kiedy naukowcy początkowo obserwowali Bennu za pomocą teleskopów, spodziewali się, że będzie podobny do asteroidy Itokawa. Jednak po bliższym zbadaniu OSIRIS-REx odkrył skalisty krajobraz niepodobny do niczego, co kiedykolwiek widział. Porowate i dziwnie ukształtowane skały na powierzchni Bennu podważają ich wcześniejsze założenia dotyczące składu i struktury tych kosmicznych skał.

Naukowcy zdali sobie sprawę, że te porowate skały są bardzo chłonne i zachowują się jak strefa zgniotu w samochodzie podczas zderzeń. Chronią powierzchnię asteroidy, pochłaniając energię z mniejszych ciał uderzających, w wyniku czego powstaje mniej kraterów, niż oczekiwano.

OSIRIS-REx dokonał także ważnego odkrycia dotyczącego gęstości warstwy powierzchniowej Bennu. Podczas próby pobrania próbek sonda zapadła się głęboko w powierzchnię, ujawniając, że warstwa powierzchniowa ma znacznie mniejszą gęstość niż reszta asteroidy.

Podejście misji do pobierania próbek, odmienne od poprzednich misji, dostarczyło bezcennych spostrzeżeń. Nieoczekiwane reakcje powierzchni Bennu na lądowanie statku kosmicznego zaintrygowały naukowców, pozostawiając ich z większą liczbą pytań do zbadania.

Ogólnie rzecz biorąc, odkrycia OSIRIS-REx podważyły ​​​​wcześniejsze założenia i poszerzyły naszą wiedzę na temat asteroid i ich zróżnicowanego charakteru. Odkrycia te przyczynią się do przyszłych misji asteroid i poszerzą naszą wiedzę o historii Układu Słonecznego.

