NASA przedłuża misję New Horizons o zbadanie Pasa Kuipera

NASA ogłosiła, że ​​przedłuży misję New Horizons, aby kontynuować badanie zewnętrznych krańców Układu Słonecznego. Decyzja ta jest następstwem wcześniejszej propozycji NASA zmiany przebiegu misji i przeniesienia jej do innego działu.

Pierwotnie zakończenie operacji zaplanowano na koniec 2024 r., misja New Horizons będzie teraz kontynuowana do czasu opuszczenia Pasa Kuipera, co ma nastąpić około 2028 r. W tym przedłużonym okresie sonda skupi się na gromadzeniu danych heliofizycznych, które obejmuje badanie Słońca i jego interakcji z otaczającym środowiskiem. Dodatkowo New Horizons będzie szukać obiektu w Pasie Kuipera, aby przeprowadzić bliski przelot.

Zespół misji świętował tę decyzję, kwestionując propozycję NASA dotyczącą przeniesienia misji do Wydziału Heliofizyki i nadania priorytetu badaniom nad Słońcem. Alan Stern, główny badacz New Horizons, wyraził wdzięczność tym, którzy wspierali kontynuację misji.

Sonda New Horizons, wystrzelona w 2006 roku, potrzebowała prawie 15 lat, aby osiągnąć swoją obecną pozycję w odległych zakątkach Układu Słonecznego. Od tego czasu bada Pas Kuipera – obszar pełen lodowych obiektów, który zawiera wskazówki dotyczące wczesnej historii Układu Słonecznego.

W styczniu 2022 r. panel przeglądowy zapoznał się z propozycją zespołu naukowego misji dotyczącą przedłużenia misji o trzy lata. Chociaż misja została ostatecznie przedłużona o dwa lata, decyzja o potencjalnym finansowaniu jej jako misji heliofizycznej rozpoczynającej się w 2025 r. spotkała się z krytyką ze strony społeczności naukowej. Argumentowali, że wyjątkowa pozycja New Horizons pozwala na badanie zarówno obiektów z Pasa Kuipera, jak i Słońca.

Przedłużona misja będzie finansowana głównie przez Wydział Nauk Planetarnych NASA i wspólnie zarządzana przez Wydziały Heliofizyki i Nauk Planetarnych.

Dzięki temu rozszerzeniu New Horizons będzie nadal odkrywać tajemnice Pasa Kuipera i dostarczać cennych informacji na temat historii powstania naszego Układu Słonecznego.

Źródła:

– NASA