Zadziwiająca nowa mozaika powierzchni Księżyca odkryta przez NASA

NASA udostępniła niedawno na swojej stronie na Instagramie zapierającą dech w piersiach nową mozaikę powierzchni Księżyca. Mozaika zatytułowana „Moonlight Sonata” została utworzona przy użyciu zdjęć zarejestrowanych przez dwie kamery krążące wokół Księżyca – Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) i ShadowCam.

Według agencji kosmicznej mozaika przedstawia widok z lotu ptaka powierzchni Księżyca, ukazując odcienie czerni, bieli i szarości. Szczególnie godny uwagi jest Krater Shackletona, znajdujący się w prawej dolnej części zdjęcia. Szczegółowe zdjęcia z ShadowCam pozwalają widzom obserwować stale zacienione obszary w obrębie wewnętrznej podłogi i ścian krateru. Natomiast obszary nasłonecznione, takie jak krawędź i boki krateru, są rejestrowane przez LROC.

NASA udostępniła krótki opis mozaiki na Instagramie wraz ze zdjęciem. Post, który od czasu opublikowania 250,000 godzin temu zebrał prawie 12 XNUMX polubień, spotkał się z mnóstwem komentarzy od zdumionych widzów. Wielu wyraziło podziw dla oszałamiającego widoku, inni chwalili NASA za jej pracę.

Jeden z użytkowników zapytał o widoczne białe kółko na mozaice, które NASA zidentyfikowała jako Krater Shackletona. Angażujący post wywołał różne reakcje, od fascynacji po podziw.

To najnowsze udostępnienie na Instagramie to kolejny przykład zdolności NASA do urzekania i edukowania swoich odbiorców oszałamiającymi obrazami kosmosu i ciał niebieskich. Konsekwentne zaangażowanie agencji kosmicznej na platformach mediów społecznościowych, takich jak Instagram, umożliwia jej nawiązywanie kontaktu z ludźmi na całym świecie i zwiększanie zainteresowania eksploracją kosmosu.

Definicje:

1. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) – instrument znajdujący się na pokładzie statku kosmicznego Lunar Reconnaissance Orbiter, przeznaczony do wykonywania zdjęć powierzchni Księżyca w wysokiej rozdzielczości.

2. ShadowCam – instrument NASA znajdujący się na pokładzie statku kosmicznego Danuri należącego do Koreańskiego Instytutu Badań Kosmicznych, odpowiedzialny za wykonywanie szczegółowych zdjęć zacienionych obszarów Księżyca.

3. Krater Shackletona – duży krater uderzeniowy położony w pobliżu południowego bieguna Księżyca, znany z obszarów trwale zacienionych.