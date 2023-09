Astronauci NASA biorą udział w ćwiczeniach, aby wystrzelić platformę do misji na Księżyc

By

Czterech astronautów przygotowujących się do misji Artemis II, która ma udać się na Księżyc w przyszłym roku, odbyło niedawno próbny przejazd na platformę startową w nowych pojazdach do transportu załogi w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego. Astronauci, w tym astronauci NASA Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, a także kanadyjski astronauta Jeremy Hansen, ubrani w pomarańczowe skafandry kosmiczne i podróżowali pojazdami transportowymi załogi z budynku operacyjnego i kasowego im. Neila A. Armstronga do wyrzutni 39 -B.

Próbę próbną przeprowadzono w celu zademonstrowania normalnych procedur w dniu startu w ramach przygotowań do misji, która może wystartować już w listopadzie 2024 r. Misja Artemis II będzie pierwszym załogowym lotem potężnej rakiety Space Launch System należącej do NASA, z astronautami podróżującymi w Orionie. kapsuła kosmiczna. Misja ma obejmować 10-dniową podróż dookoła Księżyca, ale nie ma planów lądowania na Księżycu.

Misja Artemis III, której planem jest zabranie ludzi z powrotem na powierzchnię Księżyca po raz pierwszy od 1972 roku, będzie opierać się na statku kosmicznym Starship firmy SpaceX jako systemie lądowania ludzi. Jednak statek kosmiczny Starship jest wciąż w fazie rozwoju i oczekuje się, że będzie gotowy do grudnia 2025 r.

Misja Artemis II będzie kontynuacją udanego lotu testowego Artemis I bez załogi, który przesunął granice statku kosmicznego Orion w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzkich pasażerów. Kapsuła Orion i europejski moduł serwisowy dla Artemis II znajdują się już w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego, ale będą gotowe dopiero w kwietniu. Dopalacz sceny głównej oczekuje na transport z zakładu montażowego Michoud NASA, natomiast dwa dopalacze rakiet na paliwo stałe są transportowane pociągiem z Utah.

Technicy NASA rozpoczęli podłączanie czterech silników RS-25, które zostały przebudowane w ramach programu promu kosmicznego, do podstawy stopnia podstawowego. Oczekuje się, że główny etap zostanie dostarczony w listopadzie, a składanie systemu startu kosmicznego rozpocznie się w lutym 2024 r. w budynku montażu pojazdów Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego.

