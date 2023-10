Misja Psyche NASA: badanie asteroidy bogatej w metal

NASA uruchomiła niedawno misję Psyche – statek kosmiczny udający się do pasa asteroid w celu zbadania asteroidy znanej jako Psyche. Uważa się, że ta konkretna asteroida jest bogata w metale, co czyni ją wyjątkowym obiektem badań naukowców. Misja ma na celu uzyskanie wglądu w skład i jądro planet podobnych do naszej.

David Lawrence, główny specjalista w Laboratorium Fizyki Stosowanej na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, jest głównym badaczem jednego z instrumentów znajdujących się na pokładzie statku kosmicznego Psyche. Instrument, spektrometr promieni gamma i neutronów, pomoże przeanalizować skład asteroidy.

Hipopotamy: potężne szczęki, nieefektywne przeżuwacze

Pomimo potężnych szczęk i przerażających zębów, hipopotamy są zaskakująco nieefektywnym przeżuwaczem. Badanie opublikowane w PLOS One ujawnia, że ​​hipopotamy zmagają się z ruchem rozcierającym niezbędnym do efektywnego przeżuwania pokarmu. Wydaje się, że ich zdolność do żucia została poświęcona na rzecz używania szczęk do walki.

Badanie przeprowadził Marcus Clauss, profesor Uniwersytetu w Zurychu i jego współpracownicy. Odkryli, że hipopotamy mają wyjątkowe cechy, które pozwalają im wywierać siłę szczękami, ale nie żuć w tradycyjnym sensie.

Synchronizująca moc muzyki

Słuchanie muzyki nie tylko sprawia przyjemność, ale także stwarza wspólne doświadczenia wśród słuchaczy. Badanie przeprowadzone przez Wolfganga Tschachera, psychologa z Uniwersytetu w Bernie, pokazuje, że ludzie uczęszczający na koncerty muzyki klasycznej synchronizują swoje ruchy, tętno i częstość oddechów. Ta synchronizacja jest głęboko zakorzeniona w naszej ewolucyjnej przeszłości.

Tschacher wykorzystał czujniki do noszenia i technologię przechwytywania ruchu, aby zmierzyć reakcje publiczności koncertowej. Jego badania, opublikowane w Scientific Reports, dostarczają wglądu w głęboki wpływ muzyki na ludzkie procesy fizjologiczne i zbiorowe doświadczenia.

Cykady: dynamicznie rozwijający się wpływ na ekosystem

Okresowe pojawianie się cykad co 17 lat ma istotne konsekwencje dla ekosystemów leśnych. Badania przeprowadzone przez biolog Zoe Getman-Pickering z George Washington University pokazują, że pojawiające się cykady stanowią obfite źródło pożywienia dla różnych zwierząt, w tym ptaków. Prowadzi to do ograniczenia drapieżnictwa ptaków na gąsienicach, co skutkuje większymi uszkodzeniami liści dębów.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Science podkreśla złożony, kaskadowy wpływ cyklicznego wzrostu populacji cykad na ekosystem.

Górnictwo głębinowe: rozważenie ryzyka i korzyści

Rośnie komercyjne zainteresowanie wydobyciem cennych metali z głębokiego dna oceanu. Jednak ostatnie ekspedycje ujawniły również, że ekosystemy głębinowe są domem dla rzadkich i delikatnych form życia. Naukowcy badający bogate w minerały kominy hydrotermalne na Oceanie Spokojnym odkryli podziemne siedliska jaskiniowe tętniące życiem. Siedliska te można potencjalnie połączyć, co wskazuje na potrzebę dalszych badań przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności wydobywczej.

W innym typie środowiska, zwanym guzkami polimetalicznymi, cenne minerały są rozproszone po dnie morskim. Muriel Rabone z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie wraz ze współpracownikami szacują, że na tych guzkach i w ich pobliżu mogą żyć tysiące nieznanych gatunków. Badanie opublikowane w czasopiśmie Current Biology podkreśla znaczenie zrozumienia tych ekosystemów przed wykorzystaniem ich potencjalnych zasobów.

