Według Scathing Review przyszłość misji NASA polegającej na pobraniu próbek na Marsa stoi pod znakiem zapytania

Plany NASA dotyczące misji Mars Sample Return (MSR), która ma zostać wystrzelona w 2028 roku, zostały zakwestionowane przez Niezależną Komisję Rewizyjną agencji. W raporcie jako główne problemy stojące przed misją wskazano problemy techniczne, rosnący budżet i nierealistyczny harmonogram startu.

Misja MSR jest owocem współpracy NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej i jest uważana za kluczowy krok w eksploracji Marsa. Bierze w nim udział należący do NASA łazik Perseverance Rover, który pobrał już próbki marsjańskie i umieścił je na powierzchni planety. Próbki te zostaną następnie pobrane i sprowadzone na Ziemię przez misję MSR.

Koszt misji MSR, pierwotnie szacowany na 4 miliardy dolarów, wzrósł obecnie do 5.3 miliarda dolarów. Sprawozdanie komisji rewizyjnej identyfikuje problemy związane z promocją, organizacją, harmonogramem i finansowaniem misji. Według raportu misję powołano przy nierealistycznych oczekiwaniach dotyczących budżetu i harmonogramu, co uniemożliwiło wyznaczenie daty startu na 2028 rok.

Przesunięcie wystrzelenia na następny możliwy termin w 2030 r. zwiększyłoby koszt misji do 8–11 miliardów dolarów, co spowodowałoby znaczną presję na budżet NASA przeznaczony na nauki planetarne. Inną opcją sugerowaną przez zarząd jest wykorzystanie dwóch lądowników zamiast jednego do zwrotu próbek, ale spowodowałoby to dalsze wydłużenie czasu i zwiększenie kosztów.

W raporcie zaleca się, aby NASA zbadała zarządzanie i strukturę organizacyjną misji w celu poprawy odpowiedzialności. Podkreśla także potrzebę lepszego zaangażowania NASA i informowania opinii publicznej o znaczeniu misji MSR.

W odpowiedzi na ustalenia komisji przeglądowej NASA powołała zespół przeglądowy, na którego czele stoi Sandra Connelly, zastępca administratora agencji ds. nauki, w celu zajęcia się podniesionymi kwestiami. Zespół zamierza opublikować raport w marcu przyszłego roku. W międzyczasie NASA zwlekała z potwierdzeniem oficjalnych kosztów i harmonogramu misji.

To nie pierwszy raz, kiedy misja MSR spotyka się z krytyką. W lipcu Komisja ds. Środków Senatu USA wyraziła obawy dotyczące wyzwań technicznych i rosnących kosztów, polecając NASA zapewnienie opcji zmiany lub ograniczenia misji, jeśli nie będzie ona mogła zmieścić się w budżecie.

Misja MSR boryka się również z konkurencją ze strony Chin, które planują własną misję poboru próbek na Marsa, której wystrzelenie ma nastąpić około 2030 roku.

