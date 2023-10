Nowy Flyby ujawnia wgląd w misję Lucy i testuje przełomowy system śledzenia

By

Należąca do NASA misja Lucy, której celem jest badanie asteroid trojańskich Jowisza, szybko zbliża się do pierwszego przelotu w pobliżu Ziemi, który odbędzie się 1 listopada. Sonda przemknie obok małej asteroidy z pasa głównego, 152830 Dinkinesh, zbliżając się na odległość zaledwie 300 mil od jej powierzchni. Ten przelot nie tylko dostarczy cennych danych naukowych na temat Dinkinesha, ale także będzie krytycznym testem dla innowacyjnego systemu śledzenia terminali Lucy.

Ponieważ Lucy to misja przeznaczona wyłącznie do przelotu i nie wejdzie na orbitę wokół żadnego ze swoich celów, kluczowe znaczenie ma precyzyjne śledzenie pozycji. Obserwacje naziemne mają ograniczenia w określaniu dokładnego położenia małych asteroid, a niepewność może sięgać nawet 100 km. Aby sprostać temu wyzwaniu, Lucy jest wyposażona w system śledzenia terminala, składający się z kamer, które rejestrują cele w miarę zbliżania się statku kosmicznego. Informacje o pozycji podawane w czasie rzeczywistym umożliwiają instrumentom autonomiczne zbieranie danych w optymalnym momencie i zapewniają ciągłe skupienie się na asteroidzie podczas przelotu.

Dinkinesh stwarza wyjątkową okazję do przetestowania systemu śledzenia terminali. Ta maleńka asteroida jest znacznie mniejsza od innych planowanych celów Lucy, co zapewnia jedynie kilka minut czasu na przygotowanie obrazu i określenie pozycji. Podczas przelotu Lucy osiągnie prędkość 10,000 XNUMX km/h, co czyni Dinkinesh najmniejszym światem pasa głównego, jaki kiedykolwiek sfotografowano z bliska przez statek kosmiczny.

Eksploracja Dinkinesh ma znaczącą wartość naukową wykraczającą poza testowanie systemu śledzenia. Jego kształt umożliwi wgląd w to, czy asteroidy bliskie Ziemi, które pochodzą z głównego pasa, przechodzą znaczące zmiany po wejściu w przestrzeń bliską Ziemi. Informacje te pomogą w zrozumieniu dynamiki i ewolucji tych ciał niebieskich.

Po przelocie obok Dinkinesh Lucy będzie kontynuować swoją misję, obejmującą przelot obok Ziemi w grudniu 2022 r. i kolejne przeloty w pobliżu różnych asteroid, w tym asteroidy 52246 Donaldjohanson z pasa głównego, w kwietniu 2025 r. Pozostałych osiem celów statku kosmicznego to trojany Jowiszowe, z których dwa mają satelity, które również będą badane.

Ten pomyślny test systemu przelotu i śledzenia oznacza znaczący postęp misji Lucy, przybliżając nas do odkrycia tajemnic asteroid trojańskich Jowisza i poszerzenia naszej wiedzy o historii naszego Układu Słonecznego.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Jaka jest misja statku kosmicznego Lucy należącego do NASA?

Należąca do NASA sonda kosmiczna Lucy ma na celu badanie asteroid trojańskich Jowisza, przeprowadzając przeloty w pobliżu dziesięciu małych, skalistych światów, aby zebrać dane naukowe i pogłębić naszą wiedzę na temat historii Układu Słonecznego.

2. Jak działa system śledzenia terminali?

System śledzenia terminala składa się z kamer znajdujących się na pokładzie Lucy, które rejestrują w czasie rzeczywistym obrazy zbliżających się celów. Obrazy te pomagają określić dokładną pozycję asteroidy, umożliwiając instrumentom autonomiczne zbieranie danych w najbardziej dogodnym momencie i utrzymywanie ostrości podczas przelotu.

3. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z przelotu obok Dinkinesha?

Przelot Dinkinesha zapewnia wyjątkową okazję do zbadania z bliska małej asteroidy z pasa głównego. Analizując jego kształt, naukowcy mają nadzieję uzyskać wgląd w to, czy asteroidy bliskie Ziemi, które powstają w pasie głównym, ulegają znaczącym zmianom po wejściu w przestrzeń bliską Ziemi.

4. Jakie są plany na przyszłość dotyczące misji Lucy?

Po przelocie obok Dinkinesha Lucy będzie kontynuować swoją misję, łącznie z przelotem obok Ziemi w grudniu 2022 r. Następnie aż do jej zakończenia będzie przechodzić obok różnych asteroid, głównie trojanów Jowisza.

5. W jaki sposób misja Lucy wpłynie na naszą wiedzę o Układzie Słonecznym?

Misja Lucy poszerzy naszą wiedzę na temat historii Układu Słonecznego poprzez badanie zróżnicowanej grupy asteroid trojańskich. Asteroidy te zawierają wskazówki dotyczące wczesnego powstawania i ewolucji naszego Układu Słonecznego, dostarczając cennych informacji na temat jego przeszłości.