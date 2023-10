Sonda kosmiczna Lucy NASA przygotowuje się do bliskiego spotkania z asteroidą Dinkinesh

By

Należąca do NASA sonda kosmiczna Lucy przygotowuje się do pierwszego bliskiego spotkania z asteroidą. 1 listopada przeleci obok asteroidy Dinkinesh i przetestuje swoje instrumenty w ramach przygotowań do przyszłych wizyt na asteroidach trojańskich krążących wokół Słońca obok Jowisza. Dinkinesh, mierząca niecałe pół mili szerokości, znajduje się w głównym pasie asteroid pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza.

Podczas przelotu główny nacisk zostanie położony na przetestowanie systemu śledzenia terminala statku kosmicznego, który umożliwi autonomiczne śledzenie asteroidy i utrzymywanie jej w polu widzenia instrumentów. Sonda będzie zbierać dane za pomocą kamery o wysokiej rozdzielczości i kamery termowizyjnej. Wykorzysta także system śledzenia terminala do śledzenia asteroidy w ciągu ostatnich ośmiu minut spotkania i zbierania danych za pomocą kolorowej kamery i spektrometru podczerwieni.

Spotkanie z Dinkineshem służy jako test dla systemów Lucy, zanim ruszą one do swoich głównych celów, asteroidów trojańskich Jowisz. Celem misji Lucy jest zbadanie nigdy wcześniej nie zbadanych asteroid krążących wokół Słońca w dwóch „rojach” przed i za Jowiszem. Przed dotarciem do asteroid trojańskich Lucy w 2025 r. ponownie przeleci obok asteroidy pasa głównego zwanej Donaldjohanson w celu przeprowadzenia dodatkowych testów w locie.

Dane zebrane podczas spotkania z Dinkinesh nie tylko dostarczą cennych wyników testów inżynieryjnych, ale także potencjalnie umożliwią wgląd w powiązania pomiędzy większymi asteroidami z pasa głównego i mniejszymi asteroidami znajdującymi się w pobliżu Ziemi. Po spotkaniu Lucy będzie kontynuować swoją podróż wokół Słońca, powracając w pobliże Ziemi w celu uzyskania asysty grawitacyjnej w 2024 r., zanim w 2027 r. dotrze do asteroid trojańskich Jowisza.

To pierwsze bliskie spotkanie z Dinkineshem stanowi ekscytujący kamień milowy dla misji Lucy, gdy statek kosmiczny rozpoczyna podróż badawczą i odkrywczą w pasie asteroid.

