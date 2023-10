Sonda Lucy Probe NASA przygotowuje się do spotkania z asteroidą Dinkinesh

Sonda Lucy NASA przygotowuje się do nadchodzącego przelotu obok asteroidy Dinkinesh, który odbędzie się 1 listopada. Dinkinesh znajduje się w głównym pasie asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem i będzie pierwszym przystankiem misji Lucy, która ma odwiedzić dziewięć innych skał kosmicznych, znanych jako asteroidy trojańskie. Podczas tego spotkania zostanie przetestowany innowacyjny system śledzenia terminala statku kosmicznego, ponieważ podczas przelotów w pobliżu statku kosmicznego musi on dokładnie wskazywać swoje instrumenty na asteroidy.

Podczas zbliżania się do Dinkinesh Lucy będzie podróżować z niesamowitą prędkością 10,000 XNUMX km/h, co sprawia, że ​​utrzymanie odpowiedniego ustawienia względem asteroidy będzie trudnym zadaniem. Jednakże to spotkanie służy jako „próba generalna” przed przyszłymi spotkaniami Lucy z asteroidami trojańskimi, ponieważ geometria przelotu jest podobna do tej, której można się spodziewać podczas tych spotkań.

Sama Dinkinesh jest małą asteroidą, mierzącą zaledwie 0.5 mili szerokości. Będzie to najmniejsza asteroida z pasa głównego, jaką kiedykolwiek sfotografowano z bliska przez sondę kosmiczną. Pomimo swojej wielkości zespół Lucy wierzy, że Dinkinesh dostarczy cennych danych na potrzeby misji.

Po zakończeniu przelotu Lucy opuści główny pas asteroid i w grudniu 2024 r. powróci na Ziemię, aby skorzystać z pomocy grawitacyjnej, która popchnie ją w stronę asteroid trojańskich. Następnie Lucy będzie miała kolejny przelot obok asteroidy z pasa głównego w 2025 r., zanim ostatecznie dotrze do planetoid trojańskich Jowisz w 2027 r.

Spotkanie z Dinkineshem stanowi ważny kamień milowy dla misji Lucy, ponieważ wystawia na próbę instrumenty i systemy nawigacyjne statku kosmicznego. Celem tej misji jest odkrycie tajemnic wczesnego Układu Słonecznego oraz rzucenie światła na powstawanie i ewolucję naszej planety. Z każdym przelotem Lucy będzie gromadzić cenne dane, które pomogą naukowcom poskładać historię naszego kosmicznego sąsiedztwa.

