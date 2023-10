NASA uruchomi system komunikacji laserowej z Międzynarodową Stacją Kosmiczną

NASA przygotowuje się do wysłania w przyszłym miesiącu systemu komunikacji laserowej na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). System o nazwie ILLUMA-T zostanie zainstalowany na zewnętrznym module ISS. Jego celem jest zaprezentowanie komunikacji laserowej o dużej przepustowości transmisji danych ze stacji kosmicznej do demonstracji przekaźnika komunikacji laserowej (LCRD), która następnie prześle dane z powrotem na Ziemię.

Wystrzelony w 2021 r. LCRD przesyła obecnie dane na Ziemię z orbity geosynchronicznej z szybkością 1.2 Gb/s. Jako satelita przekaźnikowy, LCRD umożliwia misjom kosmicznym wysyłanie danych za pośrednictwem łączy laserowych do przekaźnika, który następnie przesyła je do stacji naziemnych na Ziemi. Połączenie ILLUMA-T i LCRD stworzy pierwszy w NASA dwukierunkowy system przekaźników komunikacji laserowej.

Przewaga systemów laserowych nad tradycyjnymi metodami komunikacji polega na tym, że oferują one wyższe szybkości transmisji danych, a jednocześnie są lżejsze i wymagają mniej energii. Jest to szczególnie korzystne przy projektowaniu statków kosmicznych.

Ładunkiem ILLUMA-T zarządza Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda należące do NASA we współpracy z Johnson Space Center i Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). Wystrzelenie systemu komunikacji laserowej zaplanowano na 5 listopada na pokładzie statku kosmicznego SpaceX Dragon z należącego do NASA Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego na Florydzie.

Oprócz ILLUMA-T, statek kosmiczny Dragon będzie przewoził także inne eksperymenty, sprzęt i zaopatrzenie dla załogi Ekspedycji 70. Jednym z takich eksperymentów jest eksperyment z falami atmosferycznymi (AWE), który będzie mierzyć charakterystykę i ruch atmosferycznych fal grawitacyjnych. Celem projektu AWE jest lepsze zrozumienie ziemskiej atmosfery, pogody i klimatu oraz opracowanie strategii łagodzenia skutków pogody kosmicznej.

Źródło: NASA