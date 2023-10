Odsłonięcie tajemniczych obłoków Jowisza

Enigmatyczny urok planety Jowisz nadal fascynuje zarówno naukowców, jak i entuzjastów kosmosu. Niedawno misja NASA Juno odsłoniła hipnotyzujący obraz północnych regionów gazowego giganta, pozostawiając widzów zaintrygowanych. 7 września, podczas 54. bliskiego przelotu, sonda kosmiczna Juno zdołała uchwycić niezwykły widok znany jako Jet N7.

Zdjęcie przedstawia ogromne, burzliwe chmury i wirujące burze, przypadkowo przypominające widmową twarz wzdłuż terminatora Jowisza – linii oddzielającej dzień od nocy na planecie. To tak, jakby Halloween zdecydowało się odwiedzić gazowego giganta nieco wcześniej w tym roku. Te niesamowite formacje, uchwycone kamerą przez obywatelskiego naukowca Władimira Tarasowa, gdy Juno znajdowała się około 2,400 km nad Jowiszem, wywołały fascynujący efekt psychologiczny znany jako pareidolia. Nazwana na cześć tendencji obserwatorów do dostrzegania wzorów lub twarzy w pozornie przypadkowych strukturach, pareidolia od dawna intryguje zarówno naukowców, jak i artystów.

Choć może się to wydawać wyjątkowym zjawiskiem, nie jest to pierwszy raz, kiedy NASA uchwyciła obraz czegoś, co wygląda na twarz na ciele niebieskim. W 1976 roku słynne zdjęcie „Twarz na Marsie” wywołało poruszenie wśród miłośników kosmosu. Jednak późniejsze badania wykonane przez należącą do NASA sondę kosmiczną Viking 1 wykazały, że twarz była jedynie złudzeniem optycznym spowodowanym naturalnymi cechami geologicznymi Czerwonej Planety.

Juno, niezwykła sonda kosmiczna NASA, nadal krąży wokół Jowisza i odkrywa jego tajemnice. Wysłana na orbitę w sierpniu 2011 roku sonda Juno jest przystosowana do pomiaru składu Jowisza, pola grawitacyjnego, pola magnetycznego i magnetosfery polarnej. Jego misja obejmuje badanie powstawania planety, w tym badanie obecności skalistego jądra. Juno bada także właściwości atmosfery Jowisza, takie jak zawartość wody, rozkład masy i potężne wiatry, które mogą osiągać prędkość do 620 km/h.

W miarę jak nadal zachwycamy się inspirującymi obrazami dostarczonymi przez Juno, po raz kolejny przypominamy sobie o ogromnych cudach kryje się w naszym wszechświecie. Z każdym bliskim przelotem odkrycia Juno podsycają naszą ciekawość i pogłębiają naszą wiedzę na temat enigmatycznego gazowego giganta.

FAQ

Co uchwyciła misja NASA Juno?

Misja NASA Juno wykonała zdjęcie północnych regionów Jowisza, znanych jako Jet N7, przedstawiających burzliwe chmury i formacje burzowe przypominające upiorną twarz.

Co to jest pareidolia?

Pareidolia to zjawisko psychologiczne, które powoduje, że obserwatorzy dostrzegają twarze lub wzory w przypadkowych strukturach.

Czy NASA robiła już podobne zdjęcia?

Tak, w 1976 roku NASA wykonała słynne zdjęcie „Twarz na Marsie”, które później odkryto jako złudzenie optyczne spowodowane naturalnymi cechami geologicznymi planety.

Jaka jest misja Juno?

Juno to sonda kosmiczna NASA krążąca wokół Jowisza. Mierzy skład Jowisza, pole grawitacyjne, pole magnetyczne i magnetosferę polarną, szukając jednocześnie wskazówek na temat powstawania planety, właściwości atmosfery i nie tylko.