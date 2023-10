Odkrywanie tajemniczych głębin atmosfery Jowisza

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co kryje się pod wirującymi chmurami Jowisza, największej planety w naszym Układzie Słonecznym? Misja Juno NASA ma na celu odkrycie tajemnic ukrytych w tym gazowym olbrzymie. Podczas niedawnego przelotu Juno wykonała budzące podziw zdjęcie, które ukazuje enigmatyczny portret Jowisza, przypominający arcydzieło kubizmu.

Zdjęcie, wykonane 7 września podczas 54. bliskiego spotkania Juno z Jowiszem, przedstawia obszar w dalekiej północnej części planety, nazwany Jet N7. To urzekające zdjęcie przedstawia burzliwy pokaz chmur i burz wzdłuż terminatora Jowisza, granicy pomiędzy jego stroną dzienną i nocną. To, co sprawia, że ​​to zdjęcie jest naprawdę niezwykłe, to kąt padania światła słonecznego, które rzuca atmosferyczne cienie, podkreślając skomplikowany teren i cechy.

Naukowiec obywatelski Władimir Tarasow wykorzystał surowe dane z instrumentu JunoCam Juno do stworzenia tego hipnotyzującego obrazu. Umieszczona około 4,800 mil nad wierzchołkami chmur Jowisza, na około 69 stopniach szerokości geograficznej północnej, Juno dała nam wspaniały widok na intrygującą estetykę Jowisza.

W miarę jak naukowcy zagłębiają się w badania tych zapierających dech w piersiach formacji, mają nadzieję uzyskać głęboki wgląd w procesy atmosferyczne rządzące tą majestatyczną planetą. Każde bliskie spotkanie z Jowiszem stanowi dla badaczy wyjątkową okazję do pogłębienia wiedzy na temat dynamiki zachodzącej w jego ekspansywnej atmosferze.

FAQ:

P: Co to jest pareidolia?

Odp.: Pareidolia to zjawisko psychologiczne, w którym jednostki postrzegają znajome wzorce, takie jak twarze lub przedmioty, w niepowiązanych lub przypadkowych bodźcach.

P: W jaki sposób Juno rejestruje obrazy Jowisza?

O: Juno wykorzystuje swój instrument JunoCam, który został specjalnie zaprojektowany do rejestrowania obrazów atmosfery Jowisza w wysokiej rozdzielczości podczas jego bliskich przelotów.

P: Co jest terminatorem Jowisza?

O: Terminator na Jowiszu to granica pomiędzy oświetloną dzienną stroną planety a ciemną nocną stroną planety.

P: Kim jest Władimir Tarasow?

O: Władimir Tarasow jest naukowcem obywatelskim, który wykorzystał surowe dane z sondy Juno do przekształcenia ich w hipnotyzujący obraz zarejestrowany podczas przelotu.

Źródła:

NASA – https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html