Sonda kosmiczna Juno NASA wykonała hipnotyzujące zdjęcie Księżyca Jowisza na Io

Należąca do NASA sonda kosmiczna Juno wykonała niedawno podczas przelotu wspaniałe zdjęcie czwartego księżyca Jowisza, Io. Zdjęcie ujawniło ślady masywnej aktywności wulkanicznej i powierzchnie przypominające lawę na Księżycu. To nowe odkrycie powiększa bogactwo informacji, które Juno dostarczyła już na temat Jowisza i jego księżyców.

Możliwości Juno znacznie przekroczyły oczekiwania, co skłoniło NASA do rozszerzenia swojej misji o dalsze badanie układu Jowisza. Wykonując zdjęcia takie jak to Io, naukowcy będą w stanie wydobyć jeszcze więcej cennych informacji o tym intrygującym księżycu.

Io słynie z intensywnej aktywności wulkanicznej i jest uważane za jedno z najbardziej aktywnych ciał wulkanicznych w naszym Układzie Słonecznym. Jego powierzchnię wypełniają liczne wulkany i kałuże lawy krzemianowej, które wybuchają i wyrzucają siarkowy gaz. Te aktywności wulkaniczne są nawet widoczne z Ziemi za pomocą teleskopu.

Aby uchwycić to zbliżenie Io, Juno podczas przelotu wykorzystała instrument JunoCam. Instrument ten stworzył film poklatkowy, umożliwiający statkowi kosmicznemu uchwycenie Księżyca pod różnymi kątami. Zebrane dane posłużą do dalszych badań nad procesami wulkanicznymi na Io i przyczynią się do lepszego zrozumienia Księżyca.

Misja Juno, wystrzelona 5 sierpnia 2011 roku, dostarczyła już ponad trzy terabity informacji naukowych o Jowiszu. Sonda dotarła do gigantycznej planety 4 lipca 2016 r. i będzie kontynuować badania do 2025 r. lub tak długo, jak długo będzie działać.

Rozszerzona misja statku kosmicznego skupi się na badaniu tajemniczych księżyców Jowisza, w tym Europy i Io. Z każdym nowym odkryciem Juno przybliża nas do odkrycia tajemnic tego fascynującego gazowego giganta i jego różnorodnych księżyców.

