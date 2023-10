NASA pomyślnie testuje wydrukowaną w 3D aluminiową dyszę silnika rakietowego do lotów w przestrzeń kosmiczną

By

Inżynierowie NASA z Marshall Space Flight Center współpracowali z Elementum 3D przy opracowywaniu i testowaniu wydrukowanej w 3D dyszy silnika rakietowego wykonanej z aluminium. Dysza wykonana z nowatorskiej odmiany aluminium znanej jako A6061-RAM2 jest lżejsza od dysz tradycyjnych i może przenosić większy ładunek, dzięki czemu idealnie nadaje się do lotów w głębokie przestrzenie kosmiczne. Aluminium jest metalem o niższej gęstości, dzięki czemu można wytwarzać lekkie i wytrzymałe komponenty. Jednak jego niska tolerancja na ekstremalne temperatury i skłonność do pękania podczas spawania sprawiły, że nie nadaje się do wytwarzania przyrostowego części silników rakietowych.

W ramach projektu Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) NASA skupiła się na udoskonalaniu lekkich, wytwarzanych addytywnie aluminiowych dysz rakietowych z małymi kanałami wewnętrznymi zapewniającymi ich chłód. Dysza RAMFIRE jest zbudowana z jednego elementu, co wymaga mniejszej liczby połączeń i znacznie skraca czas produkcji w porównaniu z konwencjonalnymi metodami, które wymagają tysięcy indywidualnie łączonych części.

Dyszę opracowano przy użyciu technologii osadzania energii laserowo proszkowej (LP-DED). NASA i Elementum 3D nawiązały współpracę z RPM Innovations (RPMI) przy budowie dysz przy użyciu procesu LP-DED. Dysza RAMFIRE pomyślnie przeszła wiele testów gorącego ognia przy użyciu różnych konfiguracji paliwa, wykazując jej zdolność do działania w wymagających środowiskach głębokiego kosmosu.

Nowatorski proces produkcji stopu aluminium i dodatków opracowany w ramach projektu RAMFIRE może odegrać kluczową rolę w realizacji celów NASA związanych z misją „Księżyc na Marsa”, umożliwiając produkcję lekkich elementów rakiet zdolnych wytrzymać duże obciążenia strukturalne. NASA pracuje nad udostępnieniem danych i procesów zainteresowanym podmiotom komercyjnym i środowisku akademickim, co umożliwi potencjalne zastosowania w przemyśle lotniczym.

(Źródło: NASA)