NASA przesuwa granice komunikacji kosmicznej dzięki wystrzeleniu ILLUMA-T

By

NASA rewolucjonizuje komunikację kosmiczną wraz ze zbliżającym się wystrzeleniem ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) w listopadzie tego roku. Ten przełomowy ładunek pokaże ogromny potencjał komunikacji laserowej w misjach na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Zastępując cytaty z oryginalnego artykułu, wystrzelenie ILLUMA-T stanowi ogromny krok naprzód w komunikacji kosmicznej. Komunikacja laserowa wykorzystuje niewidzialne światło podczerwone, umożliwiając statkom kosmicznym przesyłanie i odbieranie informacji z większą szybkością. Oznacza to, że duże ilości danych mogą zostać przesłane z powrotem na Ziemię w jednej transmisji, co sprzyja szybszym odkryciom i efektywniejszym badaniom naukowców i odkrywców.

Zarządzany przez program NASA ds. komunikacji kosmicznej i nawigacji (SCaN), ILLUMA-T będzie współpracował z należącym do tej agencji programem Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), pracując nad pierwszym dwukierunkowym, kompleksowym przekaźnikiem komunikacji laserowej NASA. Wystrzelony w grudniu 2021 r. LCRD prowadzi już eksperymenty mające na celu wykazanie zalet komunikacji laserowej z orbity geosynchronicznej.

Niektóre z tych eksperymentów obejmują analizę wpływu atmosfery na sygnały laserowe, testowanie kompatybilności z wieloma użytkownikami, badanie możliwości sieci odpornych na opóźnienia/zakłócenia (DTN) i ulepszanie możliwości nawigacji. Wykorzystując komunikację laserową, NASA przesuwa granice przesyłania danych i poszerza możliwości eksploracji kosmosu.

Po zainstalowaniu na ISS ILLUMA-T zakończy inauguracyjną kosmiczną demonstrację NASA możliwości dwukierunkowego przekaźnika laserowego. Wyposażony w teleskop i dwuosiowy gimbal, jego moduł optyczny pozwala na precyzyjne śledzenie LCRD na orbicie geosynchronicznej. Moduł optyczny wielkości kuchenki mikrofalowej jest porównywalny ze standardową lodówką.

Dzięki ILLUMA-T na pokładzie transmisja danych z ISS do LCRD osiągnie imponującą prędkość 1.2 gigabita na sekundę. Dane zostaną następnie przesłane do optycznych stacji naziemnych w Kalifornii lub na Hawajach i przesłane do Centrum Operacji Misji LCRD w Nowym Meksyku. Na koniec otrzymane dane zostaną przeanalizowane przez zespoły operacji naziemnych ILLUMA-T w Centrum Lotów Kosmicznych Goddard NASA w Maryland, zapewniając ich dokładność i jakość.

Dzięki pomyślnej współpracy z LCRD, ILLUMA-T może stać się istotnym elementem ISS, znacznie zwiększając możliwości NASA w zakresie transmisji danych do i z laboratorium na orbicie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P: Jaki jest cel ILLUMA-T?

O: Celem ILLUMA-T jest zademonstrowanie zalet komunikacji laserowej w misjach na niskiej orbicie okołoziemskiej i pokazanie możliwości integracji komunikacji laserowej z kosmicznymi sieciami komunikacyjnymi NASA.

P: Czym komunikacja laserowa różni się od tradycyjnych metod komunikacji?

O: Komunikacja laserowa wykorzystuje niewidzialne światło podczerwone do przesyłania i odbierania danych z większą szybkością, co pozwala statkom kosmicznym przesyłać większe ilości informacji z powrotem na Ziemię w ramach jednej transmisji. Przyspiesza to proces przesyłania danych i ułatwia szybsze badania i odkrycia.

P: Jakie są potencjalne korzyści z komunikacji laserowej dla badaczy?

Odp.: Komunikacja laserowa może zapewnić większą szybkość transmisji danych, umożliwiając badaczom z ISS jednoczesne wysyłanie większej ilości danych z powrotem na Ziemię. Ta zwiększona wydajność może przynieść korzyści różnym badaniom naukowym prowadzonym na stacji kosmicznej.

P: Jaki jest długoterminowy cel demonstracji komunikacji laserowej NASA?

Odp.: NASA zamierza zintegrować komunikację laserową jako standardową funkcję w swoich kosmicznych sieciach komunikacyjnych, które obejmują sieć bliskiej przestrzeni kosmicznej i sieć głębokiego kosmosu.

P: Kto finansuje projekt ILLUMA-T i zarządza nim?

O: Ładunek ILLUMA-T jest finansowany przez program NASA ds. komunikacji kosmicznej i nawigacji (SCaN) i zarządzany przez należące do NASA Centrum Lotów Kosmicznych Goddard we współpracy z biurem programowym Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w Johnson Space Center NASA i Massachusetts Institute of Technology (MIT). Laboratorium Lincolna.