Rewolucyjny skok: przełomowy system komunikacji laserowej NASA

NASA przesuwa granice komunikacji kosmicznej dzięki swojemu przełomowemu systemowi komunikacji laserowej. Ta rewolucyjna technologia wykorzystuje moc niewidzialnego światła podczerwonego do przesyłania i odbierania danych z niewiarygodnie dużymi prędkościami, umożliwiając statkom kosmicznym wysyłanie dużych ilości informacji z powrotem na Ziemię w ramach jednej transmisji.

Najnowszym dodatkiem do tego najnowocześniejszego systemu jest zintegrowany przekaźnik komunikacji laserowej do demonstracji modemu użytkownika i terminala wzmacniacza na niskiej orbicie okołoziemskiej (ILLUMA-T). Wystrzelenie na Międzynarodową Stację Kosmiczną zaplanowano na listopad tego roku. Sonda ILLUMA-T zaprezentuje ogromne korzyści, jakie niesie ze sobą komunikacja laserowa w misjach na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Współpracując z demonstracją przekaźnika komunikacji laserowej (LCRD), która rozpoczęła się w grudniu 2021 r., ILLUMA-T ukończy pierwszy dwukierunkowy przekaźnik komunikacji laserowej NASA. LCRD, obecnie stacjonujący na orbicie geosynchronicznej, już demonstruje zalety komunikacji laserowej poprzez przesyłanie danych między dwiema stacjami naziemnymi na Ziemi w ramach serii eksperymentów.

Moduł optyczny ILLUMA-T składa się z teleskopu i dwuosiowego gimbala, dzięki czemu może śledzić i wskazywać w stronę LCRD na orbicie geosynchronicznej. Moduł optyczny wielkości mniej więcej kuchenki mikrofalowej jest istotnym elementem ILLUMA-T, który sam w sobie jest porównywalny ze standardową lodówką.

Po zainstalowaniu na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ILLUMA-T będzie przesyłać dane do LCRD z niezwykłą szybkością 1.2 gigabita na sekundę. Stamtąd LCRD będzie przesyłać dane do optycznych stacji naziemnych w Kalifornii lub na Hawajach. Na koniec dane zostaną przesłane do Centrum Operacji Misji LCRD w Las Cruces w Nowym Meksyku, a następnie do zespołów operacji naziemnych ILLUMA-T w Centrum Lotów Kosmicznych Goddarda NASA w Maryland.

Wykonując kompleksowy proces przekazywania, inżynierowie z Goddard Space Flight Center mogą sprawdzić dokładność i jakość przesyłanych danych. Pomyślna komunikacja i operacje ładunku z LCRD i stacją kosmiczną to kluczowe obowiązki NASA Goddard.

Możliwości komunikacji laserowej są ogromne. Astronautom prowadzącym badania naukowe na stacji kosmicznej komunikacja laserowa może zapewnić większą szybkość transmisji danych i możliwość wysyłania większych ilości danych z powrotem na Ziemię. Dzięki zdumiewającej szybkości transmisji wynoszącej 1.2 Gb/s, ILLUMA-T może przesłać odpowiednik przeciętnego filmu w czasie krótszym niż minuta.

System komunikacji laserowej NASA stanowi znaczący skok w możliwościach komunikacji kosmicznej. Poprzez te przełomowe demonstracje NASA zamierza zintegrować komunikację laserową z istniejącymi sieciami komunikacji kosmicznej, rewolucjonizując badania blisko Ziemi i głębokiego kosmosu.

-

FAQ

1. Czym jest komunikacja laserowa?

Komunikacja laserowa to technologia wykorzystująca niewidzialne światło podczerwone do przesyłania i odbierania danych z dużą szybkością. Umożliwia statkom kosmicznym przesyłanie większych ilości informacji z powrotem na Ziemię w ramach jednej transmisji.

2. Co to jest ILLUMA-T?

ILLUMA-T oznacza zintegrowaną demonstrację przekaźnika komunikacji laserowej na niskiej orbicie okołoziemskiej, modem użytkownika i terminal wzmacniacza. Jest to ładunek zaprojektowany w celu zademonstrowania korzyści płynących z komunikacji laserowej w misjach na niskiej orbicie okołoziemskiej.

3. Co to jest LCDD?

LCRD oznacza demonstrację przekaźnika komunikacji laserowej. Jest to misja wystrzelona przez NASA w celu zademonstrowania zalet komunikacji laserowej z orbity geosynchronicznej. Przesyła dane między dwiema stacjami naziemnymi na Ziemi i obecnie współpracuje z ILLUMA-T nad ukończeniem pierwszego dwukierunkowego przekaźnika komunikacji laserowej NASA.

4. Jak szybki jest transfer danych ILLUMA-T?

ILLUMA-T może przesyłać dane z szybkością 1.2 gigabita na sekundę, co pozwala na przesłanie odpowiednika przeciętnego filmu w czasie krótszym niż minuta.

5. Jakie są zalety komunikacji laserowej?

Komunikacja laserowa umożliwia wyższą szybkość transmisji danych, szybszą transmisję informacji i możliwość wysyłania większej ilości danych z powrotem na Ziemię. Ma potencjał zrewolucjonizowania komunikacji kosmicznej i usprawnienia badań naukowych prowadzonych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.