Łazik Curiosity NASA dociera do grzbietu Gediz Vallis, ujawniając wskazówki na temat wodnistej przeszłości Marsa

By

Łazik marsjański Curiosity, należący do NASA, dokonał niezwykłego wyczynu i dotarł do grzbietu Gediz Vallis – obszaru Czerwonej Planety, który prawdopodobnie zawiera pozostałości potężnych starożytnych strumieni gruzu. To osiągnięcie zapewnia cenny wgląd w historię wody na Marsie.

Około trzy miliardy lat temu, podczas jednej z wilgotnych faz Marsa, strumienie gruzu przeniosły błoto i głazy w dół góry, tworząc osad w kształcie wachlarza. Z biegiem czasu marsjańskie wiatry spowodowały erozję tego osadu w grani, którą widzimy dzisiaj. Grzbiet ten skrywa ważne wskazówki dotyczące obecności wody na Marsie w przeszłości.

Podróż do Gediz Vallis Ridge nie była pozbawiona wyzwań. Łazik stawił czoła skałom i stromym terenom, ale po trzech próbach w końcu dotarł do grani 14 sierpnia. Z tego punktu obserwacyjnego Curiosity może badać obszar za pomocą swojego automatycznego ramienia.

Curiosity wspina się na górę Sharp od 2014 roku, odkrywając po drodze dowody na istnienie starożytnych jezior i strumieni. Każda warstwa góry reprezentuje inny okres w historii Marsa. Grzbiet Gediz Vallis, będący jedną z ostatnich formacji w górach, oferuje migawkę jednej z najmłodszych marsjańskich epok.

Podczas swojej 11-dniowej wyprawy na grań Curiosity sfotografował i przeanalizował ciemne skały pochodzące z innych części Mount Sharp. Skały te, niektóre wielkości samochodów, zostały przeniesione przez strumienie gruzu, co zapewniło wyjątkową okazję do zbadania materiału znajdującego się w górnej części góry.

Ponadto obecność Curiosity na grzbiecie umożliwiła naukowcom obserwację formacji geologicznej zwanej wentylatorem przepływu gruzu. Chociaż mechanizm ich powstawania pozostaje przedmiotem badań, badacze mają nadzieję, że zrozumienie tych wydarzeń na Marsie rzuci światło również na podobne zjawiska na Ziemi.

Łazik wykonał 136 zdjęć na grzbiecie Gediz Vallis, z których utworzono panoramiczny widok okolicy. Naukowcy analizują obecnie dane i zdjęcia, aby dowiedzieć się więcej o wodnej przeszłości Marsa.

Następną misją Curiosity jest znalezienie drogi do kanału na szczycie grani, gdzie będą prowadzone dalsze badania tajemnic wody na górze Sharp.

Źródła:

– Artykuł źródłowy