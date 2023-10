– NASA opracowuje wydrukowane w 3D aluminiowe dysze silników rakietowych do lotów w przestrzeń kosmiczną

NASA nieustannie poszukuje sposobów na zmniejszenie masy rakiet, aby podróże kosmiczne były wydajniejsze i tańsze. Jednym z obszarów zainteresowania jest rozwój lekkich materiałów, które wytrzymają ekstremalne warunki panujące w przestrzeni kosmicznej. Niedawno NASA osiągnęła znaczący przełom w tej dziedzinie, opracowując i testując wydrukowaną w 3D dyszę silnika rakietowego wykonaną z aluminium.

Aluminium jest idealnym materiałem na lekkie komponenty, ponieważ ma mniejszą gęstość i wyższy stosunek wytrzymałości do masy niż większość metali. Ma jednak ograniczenia, takie jak niska tolerancja na ekstremalne temperatury i skłonność do pękania podczas spawania. Czynniki te sprawiły, że do tej pory nie nadawał się on do wytwarzania przyrostowego części silników rakietowych.

Celem projektu NASA dotyczącego wytwarzania dodatków reaktywnych na rzecz czwartej rewolucji przemysłowej (RAMFIRE) jest przezwyciężenie tych ograniczeń poprzez stworzenie spawalnego rodzaju aluminium, które jest wystarczająco odporne na ciepło, aby można było go stosować w silnikach rakietowych. Inżynierowie z Centrum Lotów Kosmicznych Marshalla NASA nawiązali współpracę z Elementum 3D, aby opracować nowatorski wariant aluminium znany jako A6061-RAM2 oraz specjalistyczny proszek do wykorzystania w procesie drukowania 3D.

Dysze RAMFIRE wydrukowane w 3D zostały zaprojektowane z wewnętrznymi kanałami, które utrzymują dyszę w chłodzie i zapobiegają topnieniu. Są również zbudowane jako pojedynczy element, co zmniejsza potrzebę stosowania wielokrotnych wiązań i znacznie skraca czas produkcji. Tradycyjnie produkowane dysze mogą wymagać nawet tysiąca indywidualnie połączonych części.

Dysze RAMFIRE przeszły rygorystyczne testy, w tym testy gorącego ognia z ciekłym tlenem i ciekłym wodorem oraz komory ciśnieniowe przekraczające 825 funtów na cal kwadratowy (psi). Dysze wytrzymały te ekstremalne warunki i osiągnęły czas pracy wynoszący prawie 10 minut, demonstrując swoją zdolność do działania w wymagających środowiskach głębokiego kosmosu.

Oprócz dysz silników rakietowych, aluminium RAMFIRE i proces wytwarzania przyrostowego zostały wykorzystane do stworzenia innych zaawansowanych komponentów, w tym dyszy Aerospike o średnicy 36 cali i zbiornika z płaszczem próżniowym do zastosowań z płynami kriogenicznymi.

Ten przełom w dziedzinie aluminiowych dysz silników rakietowych drukowanych w 3D może zrewolucjonizować loty w przestrzeń kosmiczną, umożliwiając produkcję lekkich elementów rakietowych zdolnych wytrzymać duże obciążenia strukturalne. Przybliża nas o krok do celu, jakim jest wysłanie ludzi na Księżyc, Marsa i dalej.

