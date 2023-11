Fascynujące pole magnetyczne kosmicznej ręki

By

Kosmiczne teleskopy rentgenowskie NASA dokonały niezwykłego odkrycia, odkrywając „kości” pola magnetycznego urzekającej struktury w kształcie dłoni w przestrzeni kosmicznej. Upiorna kosmiczna dłoń, znana jako MSH 15-52, w dalszym ciągu intryguje naukowców, ponieważ z jej dłoni emanują pióropusze cząstek naładowanej energią materii i antymaterii.

Pulsar PSR B1509-58, znajdujący się u podstawy „dłoni” mgławicy, został po raz pierwszy zaobserwowany przez Obserwatorium Rentgenowskie Chandra w 2001 roku. Odległość pomiędzy MSH 15-52 a Ziemią wynosi oszałamiające 16,000 XNUMX lat świetlnych.

W niedawnym przełomowym badaniu przeprowadzonym przez Rogera Romani i jego zespół na Uniwersytecie Stanforda wykorzystano Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), najnowszy teleskop rentgenowski NASA. W ciągu 17 dni IXPE uważnie monitorował MSH 15-52, zapewniając niespotykany dotąd wgląd w jej pole magnetyczne.

Analizując naładowane cząstki wytwarzające promieniowanie rentgenowskie i ich podróż w polu magnetycznym, naukowcy uzyskali głębsze zrozumienie struktury mgławicy. Pole magnetyczne określa kierunek pola elektrycznego promieni rentgenowskich, co prowadzi do tego, co naukowcy nazywają polaryzacją promieni rentgenowskich.

Co zaskakujące, stopień polaryzacji zaobserwowany w MSH 15-52 przekroczył maksymalny poziom przewidywany w badaniach teoretycznych. Te intensywne poziomy polaryzacji wskazują na bardzo spójne i proste pole magnetyczne w niektórych obszarach mgławicy wiatru pulsarowego, co oznacza minimalne turbulencje.

Łącząc dane z Chandry i IXPE, astronomowie układają puzzle dotyczące wstrzykiwania cząstek i kształtowania środowiska przez pulsary. Dane rentgenowskie są uzupełnione danymi w podczerwieni z Kamery Ciemnej Energii, co pozwala na całościowe zrozumienie MSH 15-52.

Josephine Wong, współautorka badania, podkreśliła transformacyjny potencjał promieni rentgenowskich w ujawnianiu ukrytych informacji. Podobnie jak promienie rentgenowskie w diagnostyce medycznej, promienie rentgenowskie w przestrzeni kosmicznej oferują wyjątkową perspektywę na wszechświat.

Jedną z najbardziej intrygujących cech MSH 15-52 jest intensywny strumień promieniowania rentgenowskiego skierowany w stronę jej „nadgarstka”. Polaryzacja w tym chaotycznym obszarze jest niska ze względu na misternie splecione pola magnetyczne. Jednakże, gdy strumień zbliża się do końca, polaryzacja znacznie wzrasta, ponieważ linie pola magnetycznego prostują się i stają się bardziej jednolite.

Zrozumienie historii życia wysoce energetycznych cząstek materii i antymaterii otaczających pulsary dostarcza cennych informacji na temat ich roli jako akceleratorów cząstek. Odkrycia dokonane w ramach MSH 15-52 rzucają światło na fascynujące mechanizmy zachodzące w tych kosmicznych zjawiskach.

FAQ

1. Co to jest MSH 15-52?

MSH 15-52 to niezwykła struktura kosmiczna w kształcie dłoni, charakteryzująca się pióropuszami cząstek naładowanej energią materii i antymaterii.

2. Jak daleko od Ziemi znajduje się MSH 15-52?

MSH 15-52 znajduje się około 16,000 XNUMX lat świetlnych od Ziemi.

3. Jak NASA badała MSH 15-52?

NASA wykorzystała Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), swój najnowszy teleskop rentgenowski, do dokładnego monitorowania MSH 15-52 przez 17 dni i gromadzenia kluczowych danych na temat jej pola magnetycznego.

4. Co to jest polaryzacja promieniowania rentgenowskiego?

Polaryzacja promieni rentgenowskich odnosi się do kierunku pola elektrycznego promieni rentgenowskich, który jest określony przez pole magnetyczne źródła promieniowania rentgenowskiego.

5. Jakie jest znaczenie intensywnego strumienia rentgenowskiego w MSH 15-52?

Intensywny dżet rentgenowski w MSH 15-52 dostarcza cennych informacji na temat procesów wstrzykiwania cząstek i kształtowania środowiska pulsarów.