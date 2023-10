NASA odkryła wodę i węgiel w próbce asteroidy

By

NASA dokonała znaczącego przełomu w badaniach próbki asteroidy, która niedawno wylądowała na Ziemi. Agencja kosmiczna zidentyfikowała dwa kluczowe składniki czarnych kawałków asteroidy zebranych ze starożytnej asteroidy Bennu – wodę i węgiel. Odkrycie to oznacza największą próbkę asteroidy bogatej w węgiel, jaką kiedykolwiek sprowadzono na naszą planetę.

Podczas odsłonięcia próbki w Johnson Space Center w Houston administrator NASA Bill Nelson wyraził podekscytowanie odkryciami. Węgiel niezbędny do powstania życia na Ziemi stanowił prawie 5% całkowitej masy próbki. Występował zarówno w postaci organicznej, jak i mineralnej. Ponadto odkryto, że woda jest zamknięta w strukturze krystalicznej minerałów ilastych.

Naukowcy uważają, że obecność asteroid przenoszących wodę, które zderzyły się z Ziemią miliardy lat temu, jest odpowiedzialna za istnienie oceanów, jezior i rzek na naszej planecie. Z drugiej strony węgiel odgrywa kluczową rolę w tworzeniu białek, enzymów i składników genetycznych, takich jak DNA i RNA.

Odkrycia dokonano na podstawie wstępnej analizy z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej, rentgenowskiej tomografii komputerowej i innych technik. To pomyślne pobranie próbki asteroidy jest kamieniem milowym dla NASA, ponieważ jest to pierwsza misja amerykańska, która ma na celu pobranie próbki z asteroidy.

Asteroida Bennu, nazwana na cześć starożytnego egipskiego bóstwa, jest uważana za „pierwotny artefakt zachowany w próżni kosmicznej”. Jego orbita przecina się z orbitą Ziemi, co czyni go wygodnym celem badań. Próbka, ważąca około 250 gramów, znacznie przekracza ilość zwróconą przez poprzednie japońskie misje do asteroid.

NASA planuje zachować co najmniej 70% próbki w Johnson Space Center do przyszłych badań, kontynuując tradycję zapoczątkowaną w epoce Apollo w przypadku skał księżycowych.

Ogólnie rzecz biorąc, najnowsze osiągnięcie NASA dostarcza cennych informacji na temat składu asteroid i ich potencjalnego wpływu na rozwój planet nadających się do zamieszkania, takich jak Ziemia.

Źródła:

– Administrator NASA Bill Nelson w Johnson Space Center w Houston

– analizy NASA obejmujące skaningową mikroskopię elektronową, rentgenowską tomografię komputerową i inne.