NASA przeprowadzi demonstrację lasera kosmicznego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

NASA ma przeprowadzić przełomową demonstrację technologii laserów kosmicznych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Celem demonstracji jest sprawdzenie wykonalności wykorzystania technologii laserowej do przesyłania terabajtów danych z misji kosmicznych i eksploracyjnych z powrotem na Ziemię. Będzie to pierwszy dwukierunkowy, kompleksowy przekaźnik komunikacji laserowej NASA, umożliwiający agencji kosmicznej integrację komunikacji laserowej z istniejącymi sieciami komunikacji kosmicznej.

Demonstracja technologii obejmuje wyposażenie ISS w moduł o nazwie ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal). Moduł ILLUMA-T zawiera teleskop i dwuosiowy gimbal, który umożliwia śledzenie satelity Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) na orbicie geosynchronicznej. Moduł optyczny, wielkości mniej więcej kuchenki mikrofalowej, jest częścią urządzenia porównywalnego ze standardową lodówką.

Demonstracja będzie polegać na przesyłaniu danych z ISS do satelity LCRD z szybkością 1.2 Gb/s. Satelita LCRD przekaże następnie dane do optycznych stacji naziemnych w Kalifornii lub na Hawajach. Stamtąd dane zostaną przesłane do Centrum Operacji Misji LCRD w Nowym Meksyku, a następnie przekazane zespołowi operacji naziemnych ILLUMA-T w Centrum Lotów Kosmicznych Goddarda w Maryland należącym do NASA.

Inżynierowie w firmie Goddard ocenią dokładność i jakość danych przesyłanych w ramach tego kompleksowego procesu przekazywania. Sukces demonstracji może doprowadzić do integracji ILLUMA-T z ISS, znacznie zwiększając możliwości transmisji danych laboratorium na orbicie.

Obecna komunikacja z ISS opiera się na sieci satelitów śledzących i przekazujących dane (TDRS), która do transmisji danych wykorzystuje sygnały radiowe. Jednakże zastosowanie laserów kosmicznych mogłoby zapewnić wyższą szybkość przesyłania danych i lepszą komunikację w przyszłych misjach kosmicznych.

FAQ

1. Jaki jest cel demonstracji lasera kosmicznego NASA na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?

NASA zamierza przetestować zastosowanie technologii laserowej do przesyłania dużych ilości danych z misji kosmicznych i eksploracyjnych z powrotem na Ziemię.

2. Co to jest ILLUMA-T?

ILLUMA-T oznacza zintegrowaną demonstrację przekaźnika komunikacji laserowej na niskiej orbicie okołoziemskiej, modem użytkownika i terminal wzmacniacza. Jest to moduł zamontowany na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w celu demonstracji lasera kosmicznego.

3. Jak będzie przebiegał proces transmisji danych?

Moduł ILLUMA-T na ISS będzie przesyłał dane do satelity Laser Communications Relay Demonstration (LCRD). Satelita LCRD przekaże następnie dane do optycznych stacji naziemnych, które wyślą je do Centrum Operacji Misji LCRD, a ostatecznie do zespołu operacji naziemnych ILLUMA-T.

4. Jakie jest znaczenie tej demonstracji?

Jeśli się powiedzie, integracja ILLUMA-T z ISS może znacznie zwiększyć ilość danych, które można przesyłać do i ze stacji kosmicznej, poprawiając możliwości komunikacyjne dla przyszłych misji kosmicznych.

5. Jak komunikacja laserowa wypada w porównaniu z istniejącymi systemami komunikacji radiowej?

Komunikacja laserowa może zapewnić wyższą szybkość przesyłania danych i lepszą komunikację w porównaniu z systemami radiowymi. Może zrewolucjonizować komunikację kosmiczną i umożliwić szybszą i skuteczniejszą transmisję danych z misji kosmicznych.

