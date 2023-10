CatSat: rewolucja w zakresie wykrywania i komunikacji w przestrzeni kosmicznej

Trzydzieści lat temu nieoczekiwany telefon podczas przygotowywania budyniu czekoladowego zrodził pomysł, który zrewolucjonizuje wykrywanie i komunikację w przestrzeni kosmicznej. Christopher Walker, wówczas młody inżynier, odkrył potencjał wypaczonej plastikowej folii założonej na garnek z budyniem, gdy powiększa ona odbicie umieszczonej nad głową żarówki. Koncepcja ta ostatecznie doprowadziła do opracowania dużego odbłyśnika balonowego (LBR), nadmuchiwanego urządzenia, które tworzy szerokie otwory zbierające przy ułamku masy tradycyjnych rozkładanych anten.

Dzięki funduszom z programu NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) wizja Walkera wreszcie staje się rzeczywistością. LBR zamienia część nadmuchanej kuli w antenę paraboliczną poprzez aluminiowanie części powierzchni wewnętrznej. Tworząc prototyp o średnicy 33 stóp (10 metrów), ufundowany przez NIAC i US Naval Research Laboratory, Walker zademonstrował możliwości LBR, które przewyższają rozmiar apertury Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba należącego do NASA.

Konstrukcja LBR rozwiązuje wyzwania stojące przed tradycyjnymi antenami reflektorowymi. Nadmuchuje się jak piłka plażowa, zapewniając stabilny kształt parabolicznej czaszy bez potrzeby stosowania nieporęcznego i złożonego sprzętu do rozkładania. Co więcej, można go złożyć do niewielkich rozmiarów, co ułatwia wystrzeliwanie i rozmieszczanie w przestrzeni kosmicznej.

Jednym z godnych uwagi zastosowań tej technologii jest szybka komunikacja. CatSat, 6-jednostkowy CubeSat opracowany przez Freefall Aerospace we współpracy z NASA, Uniwersytetem Arizony i Rincon Research Corporation, zademonstruje możliwości nadmuchiwanej anteny na niskiej orbicie okołoziemskiej. Po rozmieszczeniu antena będzie przesyłać zdjęcia Ziemi w wysokiej rozdzielczości z powrotem na Ziemię. Misja ta, będąca częścią inicjatywy NASA CubeSat Launch Initiative, pokazuje potencjał przyszłych misji księżycowych, planetarnych i kosmicznych z wykorzystaniem CubeSatów.

FAQ:

Co to jest odbłyśnik dużego balonu (LBR)?

LBR to nadmuchiwane urządzenie, które zamienia część nadmuchanej kuli w antenę paraboliczną. Tworzy szerokie otwory zbierające przy ułamku masy tradycyjnych rozkładanych anten.

Dlaczego LBR jest ważny?

LBR rozwiązuje wyzwania stojące przed tradycyjnymi antenami reflektorowymi, takie jak duża waga i skomplikowane rozmieszczenie. Zapewnia stabilny kształt parabolicznej czaszy bez konieczności stosowania nieporęcznego sprzętu i można go złożyć do małej objętości, co ułatwia wystrzelenie i rozmieszczenie w przestrzeni kosmicznej.

Co to jest CatSat?

CatSat to 6-jednostkowy CubeSat, który zademonstruje możliwości nadmuchiwanej anteny na niskiej orbicie okołoziemskiej. Będzie przesyłać z powrotem na Ziemię zdjęcia Ziemi w wysokiej rozdzielczości, prezentując potencjał przyszłych misji z wykorzystaniem CubeSatów.

Kto opracował CatSat i LBR?

CatSat został opracowany przez Freefall Aerospace we współpracy z NASA, Uniwersytetem Arizony i Rincon Research Corporation. Pionierem koncepcji LBR był Christopher Walker, który otrzymał fundusze z programu NASA Innovative Advanced Concepts i Laboratorium Badawczego Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.

Jak LBR wypada w porównaniu z tradycyjnymi antenami reflektorowymi?

LBR stanowi lekką alternatywę dla tradycyjnych anten reflektorowych. Jego nadmuchiwana konstrukcja eliminuje potrzebę stosowania nieporęcznych i skomplikowanych mechanizmów rozkładania, dzięki czemu jest bardziej wszechstronna i łatwiejsza do rozmieszczenia w przestrzeni kosmicznej.

Źródła:

NASA: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

YouTube Video: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed