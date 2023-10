Nowa technologia nadmuchiwanych anten może zrewolucjonizować komunikację kosmiczną

Przełomowa technologia wykrywania i komunikacji w przestrzeni kosmicznej pojawia się na horyzoncie dzięki wysiłkom inżyniera Christophera Walkera i programowi NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC). Pomysł Walkera, znany jako odbłyśnik dużego balonu (LBR), polega na użyciu nadmuchiwanych anten sferycznych w celu stworzenia szerokich otworów zbierających dla komunikacji kosmicznej. Koncepcja polega na przekształceniu części wewnętrznej powierzchni nadmuchanej kuli w antenę paraboliczną, umożliwiającą wychwytywanie i transmisję promieniowania elektromagnetycznego.

Dzięki wsparciu NIAC i grantowi z Laboratorium Badawczego Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych Walker był w stanie opracować i zademonstrować LBR o średnicy 33 stóp, który został przeniesiony do stratosfery gigantycznym balonem. Ta technologia nadmuchiwanych anten ma kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi dużymi antenami reflektorowymi. Wykonany z cienkiej folii, LBR może nadmuchać się do stabilnego kształtu parabolicznej czaszy bez potrzeby stosowania nieporęcznego i złożonego sprzętu do rozkładania. Jest także lekki i składany, co ułatwia jego przechowywanie i wystrzeliwanie w przestrzeń kosmiczną.

W 2018 r. firma Freefall Aerospace, której współzałożycielem był Walker, zaprezentowała potencjał LBR, przeprowadzając test na pokładzie balonu stratosferycznego NASA, który osiągnął wysokość 159,000 XNUMX stóp. Następnym krokiem w rozwoju tej technologii będzie demonstracja szybkiej komunikacji na niskiej orbicie okołoziemskiej na pokładzie CubeSata o nazwie CatSat. System rozmieszczania nadmuchiwanych anten CatSat zostanie wypuszczony ze swojego kontenera i rozpocznie transmisję zdjęć Ziemi w wysokiej rozdzielczości.

Ta innowacyjna technologia nadmuchiwanych anten otwiera drzwi do przyszłych misji kosmicznych z wykorzystaniem CubeSatów, od eksploracji Księżyca po misje w głębokim kosmosie. Potencjał wykorzystania CubeSatów wyposażonych w nadmuchiwane anteny mógłby znacząco rozszerzyć możliwości i możliwości komunikacji kosmicznej.

FAQ:

P: Co to jest odbłyśnik dużego balonu (LBR)?

Odp.: LBR to nadmuchiwana antena sferyczna, która tworzy szerokie otwory zbierające do wykrywania i komunikacji w przestrzeni kosmicznej.

P: Jak działa LBR?

Odp.: LBR zamienia część wewnętrznej powierzchni nadmuchanej kuli w antenę paraboliczną, umożliwiającą wychwytywanie i transmisję promieniowania elektromagnetycznego.

P: Jakie są zalety nadmuchiwanych anten?

Odp.: Anteny nadmuchiwane, takie jak LBR, są lekkie, składane i nie wymagają nieporęcznego i skomplikowanego sprzętu do rozkładania. Oferują większą elastyczność i łatwość przechowywania w porównaniu do tradycyjnych dużych anten reflektorowych.

P: Jakie są potencjalne zastosowania tej technologii?

O: Technologia ta może zrewolucjonizować komunikację kosmiczną i umożliwić realizację szerokiego zakresu misji, w tym eksploracji Księżyca i misji w głębokim kosmosie, z wykorzystaniem CubeSatów wyposażonych w nadmuchiwane anteny.

Źródło: NASA