NASA symuluje rzut oka na naszą Galaktykę w falach grawitacyjnych

By

Astronomowie wykorzystali symulowane dane, aby zapewnić wizualizację nieba tak, jak wyglądałoby ono w falach grawitacyjnych, oferując nowe spojrzenie na naszą galaktykę. Fale grawitacyjne to kosmiczne zmarszczki w czasoprzestrzeni generowane przez krążące wokół obiektów, a obserwatoria kosmiczne, których uruchomienie ma nastąpić w następnej dekadzie, znacznie poszerzą naszą wiedzę o tych zjawiskach.

Od 2015 roku obserwatoria naziemne zarejestrowały około stu zdarzeń reprezentujących łączenie się czarnych dziur o masach gwiazdowych, gwiazd neutronowych lub obu. Sygnały te to krótkotrwałe zdarzenia o wysokiej częstotliwości, które mogą wystąpić w dowolnym miejscu na niebie i pochodzić ze źródeł spoza naszej galaktyki. Jednakże w Drodze Mlecznej istnieje wiele układów podwójnych, które zawierają również zwarte obiekty, takie jak białe karły, gwiazdy neutronowe i czarne dziury, krążące po ciasnych orbitach.

Do obserwacji tych ultrakompaktowych układów podwójnych (UCB) konieczne jest obserwatorium kosmiczne, ponieważ ich fale grawitacyjne mają częstotliwości zbyt niskie dla detektorów naziemnych. Oczekuje się, że nadchodząca antena kosmiczna z interferometrem laserowym (LISA), wspólna misja NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), ma wykryć dziesiątki tysięcy obiektów UCB. Odkrywanie większej liczby UCB jest jednym z głównych celów LISA.

Naukowcy opracowali technikę łączenia symulowanych danych dotyczących oczekiwanego rozkładu i sygnałów fal grawitacyjnych z UCB w celu stworzenia widoku całego nieba na naszą galaktykę. To zdjęcie przypomina widok całego nieba w świetle widzialnym, podczerwonym lub rentgenowskim. Wizualizacja pozwala rzucić okiem na wyjątkową perspektywę, jaką fale grawitacyjne oferują w obserwacji Wszechświata. Mamy nadzieję, że przyszłe wersje tego obrazu zostaną utworzone przy użyciu prawdziwych danych LISA.

Badanie to, opublikowane w The Astronomical Journal, ukazuje potencjał fal grawitacyjnych jako nowego narzędzia do badania kosmosu. Wykorzystując dane z kosmicznych obserwatoriów fal grawitacyjnych, takich jak LISA, astronomowie mogą uzyskać cenne informacje na temat natury układów podwójnych i dynamiki obiektów w naszej galaktyce.

Źródła:

– Dziennik Astronomiczny (2023). DOI: 10.3847/1538-3881/acd3f1

– Centrum Lotów Kosmicznych Goddarda należące do NASA