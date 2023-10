Tajemniczy obraz z kosmosu po raz kolejny fascynuje naukowców

Oszałamiające zdjęcie wykonane przez należącą do NASA misję Juno przykuło uwagę naukowców na całym świecie. 7 września 2023 roku Juno zrobiła zdjęcie obszaru w północnym regionie Jowisza, znanego jako Jet N7. Zdjęcie przedstawia hipnotyzujący pokaz chmur i burz, co skłoniło naukowców do głębszego zbadania tych obiektów.

Za stworzenie obrazu z instrumentu Juno, wykorzystującego dane otrzymane, gdy statek kosmiczny znajdował się około 4,800 mil nad chmurami Jowisza, odpowiadał obywatelski naukowiec Władimir Tarasow. Chociaż to niebiańskie zdjęcie przypomina twarz z oczami, nosem i ustami, NASA przypisuje to postrzeganie zjawisku zwanemu pareidolią. Pareidolia to tendencja ludzi do postrzegania rozpoznawalnych wzorów, takich jak twarze, w przypadkowych bodźcach wzrokowych.

Chociaż to niedawne zdjęcie wywołało poruszenie w społeczności naukowej, w żadnym wypadku nie jest to pierwszy raz, kiedy NASA wykonała zdjęcie przypominające twarz na planecie. W 1976 roku należąca do NASA sonda kosmiczna Viking 1 sfotografowała „Twarz na Marsie”. Początkowo wyrzeźbienie oczu, nosa i ust na planecie wywołało intrygę, ale późniejsza analiza wykazała, że ​​jest to zwykła iluzja spowodowana naturalnymi formacjami geologicznymi.

Pomimo tych wyjaśnień niezaprzeczalny urok tych formacji przypominających twarze nadal urzeka zarówno naukowców, jak i ogół społeczeństwa. Takie obrazy przypominają nam o złożoności i pięknie naszego wszechświata, zachęcając do dalszych poszukiwań i kontemplacji.

FAQ

Co to jest pareidolia?

Pareidolia to zjawisko psychologiczne, w którym ludzie dostrzegają znajome wzorce, takie jak twarze, w niepowiązanych lub przypadkowych bodźcach.

Czym była „Twarz na Marsie”?

„Twarz na Marsie” odnosi się do zdjęcia wykonanego przez należącą do NASA sondę kosmiczną Viking 1 w 1976 roku. Zdjęcie pozornie przedstawiało twarz z oczami, nosem i ustami na powierzchni Marsa. Jednak dalsza analiza wykazała, że ​​jest to iluzja stworzona przez naturalne cechy geologiczne.

Czy naukowcy wierzą, że najnowsze zdjęcie Jowisza to prawdziwa twarz?

Nie, naukowcy przypisują wygląd twarzy na ostatnim zdjęciu Jowisza pareidolii. Jest to naturalna tendencja człowieka do interpretowania znanych kształtów i wzorów, nawet jeśli one nie istnieją.