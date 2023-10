Należąca do NASA sonda kosmiczna Psyche wyruszyła w sześcioletnią podróż w celu zbadania rzadkiej asteroidy pokrytej metalem. Misja ta stanowi pierwszą eksplorację metalowego świata, ponieważ większość asteroid jest zazwyczaj skalista lub lodowa. Naukowcy uważają, że asteroida o nazwie Psyche może być pozostałością jądra wczesnej planety i może zapewnić wgląd w niedostępne centra Ziemi i innych planet skalistych.

Sonda Psyche została wystrzelona przez SpaceX z należącego do NASA Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego i oczekuje się, że dotrze do asteroidy w 2029 r. Jest to największa odkryta do tej pory asteroida bogata w metale, zlokalizowana w zewnętrznej części głównego pasa asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Asteroida ma około 144 km szerokości i 173 km długości i uważa się, że jest bogata w żelazo, nikiel i inne metale.

Główna naukowiec Lindy Elkins-Tanton z Arizona State University wyjaśnia, że ​​choć marzeniem było zbadanie metalowego jądra Ziemi, wysokie ciśnienie i temperatura uniemożliwiły to. Jednak asteroida Psyche stwarza okazję do zbadania metalowego jądra w naszym Układzie Słonecznym.

Naukowcy spekulują na temat charakterystyki asteroidy, wyobrażając sobie kolczaste metalowe kratery, metalowe klify i inkrustowane metalem, zerodowane strumienie lawy. Istnieje również możliwość obecności śladowych ilości złota, srebra, platyny lub irydu rozpuszczonych w żelazie i niklu asteroidy.

Misja, kierowana w imieniu NASA przez Arizona State University, ma budżet w wysokości 1.2 miliarda dolarów. Sonda obierze okrężną trasę, aby dotrzeć do asteroidy, wykorzystując Marsa do wzmocnienia grawitacji w 2026 r. Następnie spróbuje wejść na orbitę wokół asteroidy w 2029 r., krążąc na wysokości aż 440 km i tak blisko 47 km.

Statek kosmiczny Psyche wykorzystuje napęd słoneczny i elektryczny oraz eksperymentalny system komunikacji wykorzystujący lasery zamiast fal radiowych. System ten ma na celu zwiększenie przepływu danych z głębokiego kosmosu na Ziemię, potencjalnie przesyłając w przyszłości filmy z Księżyca lub Marsa.

Misja do asteroidy Psyche może dostarczyć odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące powstawania Układu Słonecznego i warunków, które sprawiają, że planeta nadaje się do zamieszkania. Co więcej, badanie metalicznego rdzenia asteroidy mogłoby również poszerzyć naszą wiedzę o ziemskim polu magnetycznym, które ma kluczowe znaczenie dla utrzymania naszej atmosfery i umożliwienia życia.

