Należąca do NASA sonda kosmiczna Osiris-Rex ma dostarczyć największą jak dotąd próbkę z asteroidy

Ekscytującym zakończeniem siedmioletnich poszukiwań jest planowany przelot sondy kosmicznej Osiris-Rex należącej do NASA w niedzielę w pobliżu Ziemi i zrzucenie kapsuły z próbkami zawierającej co najmniej filiżankę gruzu zebranego z asteroidy Bennu. Będzie to największa próbka, jaką kiedykolwiek pobrano z asteroidy, a naukowcy spodziewają się, że uda się uzyskać około pół funta (250 gramów) kamyków i pyłu. To znacznie więcej niż ilość przywieziona przez Japonię z dwóch innych asteroid.

Uważa się, że asteroida Bennu odkryta w 1999 roku jest pozostałością większej asteroidy, która zderzyła się z inną skałą kosmiczną. Ma około jednej trzeciej mili szerokości i czarną, nierówną powierzchnię wypełnioną głazami. Naukowcy uważają, że Bennu zawiera pozostałości wczesnego Układu Słonecznego, zapewniając cenny wgląd w pochodzenie Ziemi i samego życia.

Ozyrys-Rex wyruszył w swoją misję w 2016 r. i dotarł do Bennu w 2018 r. Po dokładnych badaniach asteroidy przez dwa lata sonda na krótko dotknęła jej powierzchni i zassała pył i kamyki za pomocą próżni. Jednakże pokrywa pojemnika na próbki zablokowała się, powodując utratę niektórych skał w przestrzeni. Dokładna ilość materiału w kapsułce z próbką będzie znana dopiero po jej otwarciu.

Kapsuła z próbką zostanie wypuszczona z Ozyrysa-Rexa na cztery godziny przed planowanym lądowaniem na pustyni w Utah. Po zejściu na spadochronie kapsuła zostanie zabrana do czystego laboratorium w Johnson Space Center NASA w Houston, aby uniknąć skażenia krzyżowego. Próbki będą przetwarzane z najwyższą ostrożnością w wyspecjalizowanych, czystych pomieszczeniach, aby zapobiec zanieczyszczeniu. NASA planuje ujawnić publicznie zawartość próbki 11 października.

Misja ta jest częścią tego, co NASA nazywa „Jesienią Asteroidów”, w ramach którego ma miejsce kilka kamieni milowych związanych z asteroidami. Należą do nich wystrzelenie statku kosmicznego Psyche, który będzie badał metalową asteroidę 5 października oraz spotkanie statku kosmicznego Lucy z asteroidą w głównym pasie asteroid 1 listopada. Misje te przyczynią się do lepszego zrozumienia asteroid i wczesny układ słoneczny.

To trzecia misja NASA polegająca na pobraniu próbek z głębokiego kosmosu. Poprzednie misje polegały na pobraniu cząstek wiatru słonecznego i pyłu kometarnego. Japonia również pomyślnie zwróciła próbki z asteroidy w 2010 roku. Próbki te służą jako kapsuły czasu z początków naszego Układu Słonecznego i dostarczają cennych informacji na temat naszego kosmicznego pochodzenia.

