Nowe badanie wykazało, że psy mogą pomóc zmniejszyć poziom stresu u dzieci

Niedawne badanie przeprowadzone przez naukowców ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii wykazało, że posiadanie psa może znacząco pomóc w zmniejszeniu poziomu stresu u dzieci. Badanie, w którym wzięło udział 643 dzieci w wieku od 7 do 12 lat, wykazało, że dzieci, które miały psa, doświadczały niższego poziomu stresu w porównaniu do tych, które nie miały psa.

Naukowcy zmierzyli poziom stresu za pomocą powszechnie używanego instrumentu zwanego Skalą Postrzeganego Stresu (PSS), który ocenia stopień, w jakim jednostki postrzegają swoje życie jako stresujące. Wyniki pokazały, że dzieci posiadające psa miały istotnie niższe wyniki w skali PSS, co wskazywało na niższy poziom odczuwanego stresu w porównaniu z dziećmi nieposiadającymi psa.

Eksperci uważają, że obecność psa może zapewnić dzieciom poczucie komfortu i towarzystwa, prowadząc do zmniejszenia poziomu stresu. Psy są znane ze swojej zdolności do zapewniania wsparcia emocjonalnego, a poprzednie badania wykazały, że interakcja ze zwierzętami może zwiększać poziom oksytocyny – hormonu kojarzonego z uczuciem relaksu i dobrego samopoczucia.

Co więcej, posiadanie psa może również sprzyjać aktywności fizycznej i interakcjom społecznym, co może dodatkowo przyczynić się do zmniejszenia stresu u dzieci. Opieka nad psem wiąże się z regularnymi spacerami i zabawą, co może zapewnić dzieciom możliwość aktywności fizycznej i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Ponadto psy mogą służyć jako początek rozmowy i ułatwiać interakcje społeczne, które są ważne dla ogólnego dobrostanu.

Chociaż potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć mechanizmy odpowiedzialne za zmniejszający stres wpływ psów na dzieci, odkrycia te podkreślają potencjalne korzyści z posiadania zwierzęcia w promowaniu zdrowia psychicznego i dobrostanu młodych osób. Jeśli Twoje dziecko doświadcza wysokiego poziomu stresu, warto rozważyć zakup psa.

Źródła:

