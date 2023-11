NASA zaprasza Ziemian do wysłania swoich imion na lodowy księżyc Jowisza

NASA oferuje entuzjastom kosmosu wyjątkową okazję do przesłania ich nazwisk na lodowy księżyc Jowisza. Chociaż wyprawa na Jowisza nie wchodzi w rachubę, należący do NASA satelita obserwacyjny Europa Clipper, którego wystrzelenie zaplanowano na 2024 r., podczas swojej liczącej 1.8 miliarda mil podróży do Europy będzie nosił wygrawerowane nazwiska ludzi z całego świata.

Europa, jeden z 95 księżyców Jowisza, od dawna fascynuje naukowców ze względu na jej potencjał do przechowywania życia pozaziemskiego. Uważa się, że Księżyc kryje pod swoją lodową powierzchnią oceany, co czyni go intrygującym celem eksploracji. Misja Europa Clipper ma na celu szczegółowe zbadanie tego księżyca, dostarczając cennych informacji na temat jego geologii, składu i potencjalnych możliwości zamieszkania.

Pierwotnie NASA planowała użycie rakiety Space Launch System (SLS) w misji Europa Clipper. Jednak ze względu na różne opóźnienia i przekroczenia kosztów kontrakt przyznano firmie SpaceX i jej rakiecie Falcon Heavy, która zapewniła bardziej opłacalne i terminowe rozwiązanie w zakresie wystrzelenia.

Choć Falcon Heavy zapewnia tańszą opcję startu, wiąże się to z pewnymi wyzwaniami. W przeciwieństwie do SLS, Falcon Heavy wymaga, aby satelita Clipper wykorzystywał zakręty w przestrzeni kosmicznej ze wspomaganiem grawitacyjnym, co wydłuża czas podróży do Europy. Niemniej jednak Europa Clipper będzie przełomową misją, która przesunie granice naszego zrozumienia Układu Słonecznego.

Zaproszenie NASA do wysyłania nazwisk do Europy to sposób na zaangażowanie opinii publicznej i umożliwienie jej wzięcia udziału w emocjach związanych z eksploracją kosmosu. Świadczy to o zaangażowaniu agencji na rzecz włączenia społecznego i zasięgu, dzięki czemu eksploracja kosmosu jest wspólnym przedsięwzięciem.

Jeśli więc na Twojej liście życzeń nie ma wycieczki do Jowisza, jest to kolejna najlepsza rzecz! Dołącz do tysięcy innych i wygraweruj swoje imię na satelicie Europa Clipper. To niewielki, ale znaczący sposób na bycie częścią eksploracji przez ludzkość światów poza naszym własnym.

FAQ:

1. Czy naprawdę mogę wysłać swoje imię i nazwisko na lodowaty księżyc Jowisza?

Nie, nie możesz fizycznie wysłać swojego imienia na lodowaty księżyc Jowisza. Jednakże NASA oferuje możliwość wygrawerowania Twojego nazwiska na satelicie obserwacyjnym Europa Clipper, który zostanie wysłany w celu zbadania Europy.

2. Dlaczego Europa jest uważana za ważną dla eksploracji?

Uważa się, że Europa ma podpowierzchniowe oceany, w których mogą panować warunki niezbędne do życia. Eksploracja Europy może dostarczyć cennych informacji na temat potencjału życia pozaziemskiego poza Ziemią.

3. Dlaczego firmie SpaceX przyznano kontrakt Europa Clipper zamiast NASA Space Launch System?

Decyzja o przyznaniu kontraktu firmie SpaceX wynikała przede wszystkim z opóźnień i przekroczeń kosztów związanych z systemem Space Launch System. Falcon Heavy firmy SpaceX zaoferował bardziej opłacalne i terminowe rozwiązanie w zakresie startu.

4. Jaki jest cel misji Europa Clipper?

Misja Europa Clipper ma na celu zbadanie geologii, składu i potencjalnych warunków życia Europy. Dostarczy cennych danych, które mogą pomóc naukowcom zrozumieć potencjał Księżyca do przechowywania życia.

(Źródło: wccftech.com)