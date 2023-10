„Celestial Symphony”: należący do NASA Teleskop Hubble'a odkrywa czarujące formowanie się gwiazd w Aquili

By

NASA uchwyciła hipnotyzujący przebłysk niebiańskiej symfonii rozgrywającej się w głębinach wszechświata. Niedawne zdjęcie wykonane przez Wide Field Camera 3 Teleskopu Hubble'a ukazuje oszałamiającą formację gwiazd, której towarzyszy strumieniowy dżet protogwiazdowy w konstelacji Orła, położonej około 7,200 lat świetlnych od Ziemi.

Urzekający spektakl nie tylko dostarcza rozkoszy estetycznej, ale także oferuje cenny wgląd w stopień jonizacji w dżetach emitowanych przez protogwiazdę. Jonizacja zachodzi, gdy atomy i cząsteczki uzyskują ładunek elektryczny w wyniku intensywnej energii obecnej w ich otoczeniu, co prowadzi do utraty elektronów.

W tym niebiańskim teatrze centralne miejsce zajmują dżety protogwiazdowe, uwalniając skolimowane wiązki materii z młodych gwiazd zwanych protogwiazdami. „Łączenie się galaktyk”: należący do NASA Teleskop Hubble'a udostępnia urzekające zdjęcie dwóch łączących się galaktyk położonych 350 milionów lat świetlnych od Ziemi. Wykazując kolimację, materia jest wyrzucana w równoległym kierunku, tworząc kształt przypominający kolumnę, który hipnotyzuje zarówno obserwatorów, jak i naukowców.

To niezwykłe zdjęcie jest świadectwem piękna i wielkości wszechświata. Badając takie formacje gwiazd, astronomowie mogą rozwikłać zawiłe procesy zachodzące w dżetach protogwiazdowych, rzucając światło na mechanizmy napędzające narodziny i ewolucję gwiazd.

FAQ:

P: Co to jest dżet protogwiazdowy?

O: Dżet protogwiazdowy to skolimowana wiązka materii wyrzucona z młodej gwiazdy zwanej protogwiazdą.

P: Co oznacza jonizacja?

Odp.: Jonizacja odnosi się do procesu, w którym atomy i cząsteczki uzyskują ładunek elektryczny w wyniku wysokoenergetycznego środowiska, w którym się znajdują, co powoduje utratę elektronów.

P: Jak daleko znajduje się formacja gwiazd w Aquili?

O: Formacja gwiazd znajduje się w odległości około 7,200 lat świetlnych od Ziemi.