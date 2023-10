Chmury Jowisza odsłaniają świat obrazów

NASA nieprzerwanie zadziwia nas swoimi oszałamiającymi odkryciami kosmicznymi i tym razem nie jest inaczej. W samą porę na Halloween agencja kosmiczna udostępniła zdjęcie chmur i burz Jowisza, które niesamowicie przypomina twarz. Ale nie dajcie się zwieść, tak naprawdę nie jest to twarz spoglądająca na nas z największej planety w naszym Układzie Słonecznym.

Zdjęcie wykonane za pomocą kamery JunoCam znajdującej się na statku kosmicznym Juno zostało przetworzone przez Władimira Tarasowa przy użyciu publicznie dostępnych danych. Sonda zrobiona 7 września znajdowała się około 4,800 km od chmur Jowisza. To, co czyni to zdjęcie szczególnie interesującym, to fakt, że przedstawia obszary polarne Jowisza, będące wyjątkowym obiektem zainteresowania misji Juno.

Wygląd przypominający twarz jest wynikiem pareidolii, fascynującego zjawiska, podczas którego nasz mózg rozpoznaje wzory i twarze w przypadkowych obiektach lub kształtach. Nie różni się to od widoku psa lub kota w chmurach w słoneczny dzień. Jednak ten konkretny obraz jest uderzająco podobny do postaci z klasycznego odcinka „Strefy mroku”.

Ale czekaj, jest więcej! Misja Juno była skarbnicą fascynujących zdjęć, a na odkrycie może czekać jeszcze więcej niespodzianek. Dzięki zaangażowaniu NASA w docieranie do opinii publicznej kamera JunoCam jest przeznaczona do nauki obywatelskiej, umożliwiając społeczeństwu przetwarzanie tych niesamowitych obrazów przy użyciu różnych technik.

Jeśli chcesz bliżej poznać te urzekające zdjęcia, możesz je znaleźć na stronie internetowej NASA, wraz z danymi z misji Juno. Nawet jeśli nie dostrzeżesz już żadnych twarzy, samo piękno i złożoność chmur i burz Jowisza jest więcej niż warte podziwu.

FAQ:

P: Co pokazuje zdjęcie z NASA?

O: Zdjęcie z NASA przedstawia chmury i burze na Jowiszu, które przypominają twarz.

P: Co to jest pareidolia?

O: Pareidolia to termin naukowy opisujący tendencję naszego mózgu do rozpoznawania twarzy i wzorów w przypadkowych obiektach lub kształtach.

P: Czy mogę znaleźć więcej zdjęć z misji Juno?

O: Tak, więcej zdjęć i danych z misji Juno można znaleźć na stronie internetowej NASA w ramach jej obywatelskiego programu naukowego.