Statek kosmiczny NASA Psyche rozpoczyna misję do pokrytej metalem asteroidy

Sonda kosmiczna NASA Psyche wyruszyła w sześcioletnią podróż mającą na celu zbadanie rzadkiej asteroidy pokrytej metalem, co stanowi pierwszą w historii misję do metalowego świata. Uważa się, że asteroida znana jako Psyche jest pozostałością jądra wczesnej planety i może dostarczyć cennych informacji na temat wewnętrznego funkcjonowania Ziemi i innych planet skalistych.

Sonda została wystrzelona przez SpaceX z należącego do NASA Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego na Florydzie i ma dotrzeć do asteroidy w 2029 r. Psyche to największa z dziewięciu znanych asteroid bogatych w metale i znajduje się w zewnętrznej części głównego pasa asteroid pomiędzy Marsem a Marsem. Jowisz.

Główna naukowiec Lindy Elkins-Tanton z Arizona State University wyraziła podekscytowanie misją, stwierdzając: „Od dawna marzeniem ludzi było dotarcie do metalowego jądra naszej Ziemi… Jest jeden sposób w naszym Układzie Słonecznym, dzięki któremu możemy przyjrzeć się metalowemu rdzeniu , a to poprzez lot w stronę tej asteroidy.”

Naukowcy uważają, że asteroida ma około 144 km średnicy w najszerszym miejscu i 232 km długości, a jej powierzchnia jest wypełniona żelazem, niklem i innymi metalami. Przewidują także obecność krzemianów i spodziewają się, że powierzchnia zostanie pokryta drobnymi ziarnami metalu powstałymi w wyniku uderzeń kosmicznych.

Oprócz zapewnienia wglądu w powstawanie Układu Słonecznego, misja Psyche ma na celu udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące życia na Ziemi. Asteroida może rzucić światło na pochodzenie życia i czynniki, które sprawiają, że nasza planeta nadaje się do zamieszkania. Jądro Ziemi, składające się głównie z żelaza, wytwarza pole magnetyczne, które chroni naszą atmosferę i umożliwia rozkwit życia.

Misja o wartości 1.2 miliarda dolarów, prowadzona na zlecenie NASA przez Arizona State University, dotrze do asteroidy okrężną trasą. Sonda wykorzysta Marsa do wzmocnienia grawitacji w 2026 r., a następnie dotrze do Psyche w 2031 r. i podejmie próbę wejścia na orbitę wokół niej.

Ogólnie rzecz biorąc, misja Psyche obiecuje zrewolucjonizować nasze rozumienie jąder planet i dostarczyć bezcennych informacji na temat procesów kosmicznych, które ukształtowały nasz Układ Słoneczny.

