Nowe podejście do bezpiecznego wycofania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej: wyzwanie związane z precyzją

By

NASA jest w trakcie opracowywania planu bezpiecznego wycofania się z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), misji, która jest bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać. Zdając sobie sprawę z potencjalnych katastrofalnych konsekwencji niewłaściwego postępowania, agencja kosmiczna przywiązuje dużą wagę do deorbitacji stacji bez narażania życia ludzi na Ziemi. Panel Doradczy ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (ASAP) NASA omówił niedawno potrzebę precyzyjnych manewrów, aby poprowadzić ISS podczas opadania, podkreślając, jak istotne jest uniknięcie niekontrolowanego zejścia z orbity.

Zamiast polegać na konwencjonalnych metodach, NASA opracowała innowacyjne podejście: wykorzystanie „holownika kosmicznego”. Holownik kosmiczny to wyspecjalizowany statek kosmiczny przeznaczony do transportu ładunku pomiędzy różnymi orbitami. Metoda ta wydaje się obiecująca jako bezpieczny i dokładny sposób wycofania ISS. Jednak istotną wadą jest jego opłacalność. Wdrożenie holownika kosmicznego wymagałoby zwiększenia budżetu kosmicznego NASA, co wymagałoby wsparcia ze strony rządu, w szczególności administracji prezydenta Joe Bidena.

ISS, której żywotność przekroczyła przewidywane 15 lat, krąży wokół Ziemi od 24 lat. Patricia Sanders, przewodnicząca ASAP, podkreśliła znaczenie niedopuszczania do nieprzewidywalnej deorbitacji ISS. Wizja NASA obejmuje kontrolowane opadanie, podczas którego holownik kosmiczny delikatnie wpycha stację w atmosferę ziemską, powodując jej spalenie podczas ponownego wejścia w atmosferę, po czym spadnie do odległej części oceanu znanej jako Point Nemo.

Główne wyzwania związane z tym planem dotyczą precyzji i względów budżetowych. NASA przeznaczyła około 180 milionów dolarów na rozpoczęcie prac nad holownikiem kosmicznym. Jednak rzeczywisty koszt budowy może sięgnąć nawet 1 miliarda dolarów. Aby pokryć ten wydatek, NASA zażądała zwiększenia budżetu na nadchodzący rok do 27.2 miliarda dolarów. Niestety, ustawa o odpowiedzialności fiskalnej z 2023 r. podpisana przez prezydenta Bidena w czerwcu wiąże się z potencjalnymi cięciami budżetowymi agencji kosmicznej.

Ponieważ NASA stoi w obliczu możliwości ograniczeń budżetowych, konieczne może być podjęcie trudnych decyzji. Niemniej jednak projekt holownika kosmicznego należy do nielicznych obszarów uznawanych za niezbędne i nieuznaniowe. Powodzenie bezpiecznego wycofania ISS z eksploatacji zależy od znalezienia sposobów poradzenia sobie z tymi wyzwaniami, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialnej alokacji zasobów.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS)? ISS to nadająca się do zamieszkania stacja kosmiczna obsługiwana wspólnie przez NASA, Roscosmos, ESA, JAXA i CSA. Pełni funkcję laboratorium naukowo-badawczego i stanowi platformę międzynarodowej współpracy w eksploracji kosmosu. Co to jest holownik kosmiczny? Holownik kosmiczny to wyspecjalizowany statek kosmiczny przeznaczony do transportu ładunków, w tym satelitów lub modułów, pomiędzy różnymi orbitami. Pełni funkcję wszechstronnego „holownika” w przestrzeni kosmicznej, ułatwiając transport i manewrowanie. Dlaczego wycofanie ISS z eksploatacji stanowi wyzwanie? Już sam rozmiar ISS stanowi poważne wyzwanie. Ryzyko związane z jego masą wymaga precyzyjnego planowania i wykonania, aby uniknąć zagrożeń dla obszarów zaludnionych podczas jego opadania. Dlaczego preferowana jest metoda holowania kosmicznego? Metoda holowania kosmicznego oferuje bezpieczny i dokładny sposób wycofania ISS. Stopniowo wprowadzając stację w atmosferę ziemską, umożliwia kontrolowane spalanie podczas ponownego wejścia w atmosferę i zapewnia zdalne wodowanie na niezamieszkanym obszarze oceanu. Dlaczego projekt holownika kosmicznego wymaga zwiększenia budżetu? Koszty rozwoju i budowy holownika kosmicznego są znaczne. Chociaż NASA przeznaczyła początkowe fundusze, dodatkowe zasoby są niezbędne, aby projekt pomyślnie urzeczywistnił się. Wymaga to wsparcia rządu, szczególnie w zabezpieczeniu większego budżetu kosmicznego.

Źródła: NASA, Space Policy Online