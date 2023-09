Nowe odkrycie sugeruje, że na odległej planecie może znajdować się ocean wodny

Podsumowanie:

Naukowcy dokonali nowego, ekscytującego odkrycia, które wskazuje na istnienie oceanu wodnego na K2-18 b, masywnej egzoplanecie położonej wiele lat świetlnych od Ziemi. Choć nie jest pewne, czy w tym oceanie może istnieć życie, odkrycie otworzyło intrygujące możliwości dla zamieszkałych światów poza naszym Układem Słonecznym. Odkrycia dokonali astronomowie z Uniwersytetu w Cambridge, którzy przeanalizowali dane z należącego do NASA Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Wykryli obecność metanu i dwutlenku węgla w atmosferze planety, co wskazuje na prawdopodobieństwo, że powierzchnia pokryta oceanem znajduje się pod atmosferą bogatą w wodór. Naukowcy zaobserwowali także słabszy sygnał, który może sugerować obecność siarczku dimetylu, cząsteczki wytwarzanej przez życie na Ziemi. Aby potwierdzić to odkrycie, potrzebne są jednak dalsze obserwacje. Zespół wyjaśnił, że duże rozmiary i temperatura K2-18 b mogą sprawić, że będzie nadawał się do zamieszkania, z potencjalnym płaszczem lodu pod wysokim ciśnieniem i zbyt gorącym oceanem. Pomimo tych zastrzeżeń odkrycie podkreśla znaczenie uwzględnienia różnorodnych środowisk mieszkalnych w poszukiwaniu życia pozaziemskiego.

Definicje:

– Egzoplaneta: planeta krążąca wokół gwiazdy poza naszym Układem Słonecznym.

– Metan: związek chemiczny składający się z jednego atomu węgla i czterech atomów wodoru.

– Dwutlenek węgla: Bezbarwny gaz składający się z jednego atomu węgla i dwóch atomów tlenu.

– Siarczek dimetylu: cząsteczka emitowana przez fitoplankton w środowiskach morskich i potencjalnie powiązana z aktywnością biologiczną.

Źródła: Uniwersytet w Cambridge, NASA

