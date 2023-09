Łazik Perseverance NASA z powodzeniem produkuje tlen na Marsie

Łazik NASA Perseverance wykonał swoją misję polegającą na wytworzeniu tlenu na Marsie za pomocą eksperymentu zwanego Eksperymentem wykorzystania zasobów tlenu in-situ Marsa (MOXIE). Ta udana demonstracja może utorować drogę przyszłym astronautom do zrównoważonego źródła powietrza do oddychania, a nawet do produkcji paliwa rakietowego na podróż powrotną na Ziemię.

Jednym z wyzwań stojących przed astronautami na Marsie jest brak powietrza do oddychania. W przeciwieństwie do Ziemi, której atmosfera zawiera około 21 procent tlenu, Mars zawiera mniej niż jeden procent tlenu i składa się głównie z dwutlenku węgla. MOXIE, instrument wielkości mikrofalówki znajdujący się na pokładzie łazika Perseverance, wykorzystuje elektrolizer do ekstrakcji tlenu z marsjańskiej atmosfery poprzez rozszczepienie cząsteczek dwutlenku węgla. Powoduje to wytwarzanie czystego tlenu i produktów odpadowych, takich jak tlenek węgla.

Odkąd łazik wylądował w kraterze Jezero na Marsie w 2021 r., MOXIE sporadycznie przeprowadza eksperymenty, a ostatni etap zakończył się w zeszłym miesiącu. Był w stanie wyprodukować tlen z szybkością około 12 gramów na godzinę, gromadząc łącznie 122 gramy. Ilość ta, odpowiadająca ilości, jaką oddycha mały pies w ciągu 10 godzin, przekroczyła początkowe oczekiwania naukowców i charakteryzowała się czystością na poziomie co najmniej 98%.

Tlen wytwarzany przez MOXIE nie tylko zapewnia potencjał powietrza do oddychania, ale może również być istotnym składnikiem w produkcji paliwa rakietowego. Bez tego paliwa astronauci utknęliby na Marsie lub byliby zależni od misji zaopatrzeniowych z Ziemi. NASA szacuje, że przyszli astronauci będą potrzebowali około 25–30 ton tlenu, aby wytworzyć paliwo niezbędne do podróży powrotnej.

Sukces NASA w ramach projektu MOXIE pokazuje wykonalność wydobycia tlenu z atmosfery Marsa i podkreśla znaczenie opracowania technologii wykorzystujących zasoby innych planet. Ustanowienie długoterminowej obecności na Księżycu, zbudowanie gospodarki księżycowej i ostatecznie rozpoczęcie kampanii eksploracyjnej na Marsa z udziałem ludzi zależy od rozwoju i testowania takich technologii.

To osiągnięcie łazika Perseverance stanowi kamień milowy w dążeniu ludzkości do eksploracji i kolonizacji kosmosu. Dzięki potencjałowi produkcji tlenu i paliwa rakietowego na Marsie marzenie o stałej obecności człowieka w Układzie Słonecznym jest coraz bliższe urzeczywistnienia.

Źródła:

– NASA Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere)

– Zastępca Administratora NASA Pam Melroy