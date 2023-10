Nowa misja bada narodziny systemów gwiezdnych

By

Nowa misja kosmiczna o nazwie INFUSE ma wystartować 29 października 2023 roku, aby zbadać, w jaki sposób wybuchowe śmierci gwiazd przyczyniają się do powstawania układów gwiezdnych. INFUSE, skrót od Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment, to misja rakiety sondującej, która wystartuje z poligonu rakietowego White Sands w Nowym Meksyku.

Celem badań INFUSE jest Pętla Łabędzia, znana również jako Mgławica Welon, znajdująca się w gwiazdozbiorze Łabędzia. Pętla Łabędzia to pozostałość po masywnej gwieździe, która około 20,000 2,600 lat temu stała się supernową. To wybuchowe zdarzenie wyzwoliło rozbłysk światła tak intensywny, że byłby widoczny z Ziemi w ciągu dnia, mimo że znajduje się ona w odległości XNUMX lat świetlnych.

Supernowe, takie jak ta, która utworzyła Pętlę Łabędzia, odgrywają kluczową rolę w powstawaniu galaktyk. Te kosmiczne zdarzenia rozpraszają metale ciężkie powstałe w gwiazdach do otaczających chmur pyłu i gazu. Metale te są odpowiedzialne za powstawanie pierwiastków chemicznych cięższych od żelaza, w tym tych, które wchodzą w skład naszego ciała. Z biegiem czasu pozostałości supernowych stopniowo łączą się, tworząc nowe układy gwiezdne, planety i gwiazdy.

Misja INFUSE ma na celu obserwację interakcji energii supernowej z Drogą Mleczną. Skoncentruje się na przechwytywaniu światła emitowanego podczas zderzenia fali uderzeniowej z kieszeniami zimnego gazu w galaktyce. Analizując te dane, naukowcy lepiej zrozumieją rozkład i temperatury różnych pierwiastków wzdłuż czoła uderzenia.

FAQ

Na czym polega misja INFUSE?

Misja INFUSE (Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment) to misja rakiety sondującej, której celem jest badanie interakcji między zdarzeniami supernowych a powstawaniem układów gwiezdnych.

Kiedy wystartuje misja INFUSE?

Wystrzelenie misji INFUSE zaplanowano na 29 października 2023 roku.

Co to jest pętla Łabędzia?

Pętla Łabędzia, znana również jako Mgławica Welon, jest pozostałością po eksplozji supernowej, która miała miejsce około 20,000 XNUMX lat temu. Znajduje się w gwiazdozbiorze Łabędzia.

W jaki sposób supernowe przyczyniają się do powstawania układów gwiezdnych?

Supernowe rozpraszają metale ciężkie wytworzone w gwiazdach do otaczających chmur pyłu i gazu. Metale te są niezbędne do tworzenia pierwiastków chemicznych cięższych od żelaza, które ostatecznie przyczyniają się do powstawania układów gwiezdnych, planet i gwiazd.

Co zaobserwuje INFUSE w Pętli Łabędzia?

INFUSE będzie obserwować, jak energia supernowej oddziałuje z Drogą Mleczną, analizując światło emitowane podczas zderzenia fali uderzeniowej z kieszeniami zimnego gazu w galaktyce.