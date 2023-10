Nowe zdjęcie NASA pokazuje obrączkowe zaćmienie Słońca nad Ameryką Północną

By

Niedawne zdjęcie opublikowane przez NASA przedstawia niesamowity moment, w którym miliony Amerykanów były świadkami obrączkowego zaćmienia Słońca 14 października. Zdjęcie wykonane przez należącą do NASA kamerę EPIC umieszczoną na pokładzie Deep Space Climate Observatory pokazuje, że Ziemia ciemnieje, gdy Księżyc przechodzi przed Słońcem.

Obrączkowe zaćmienie Słońca ma miejsce, gdy cień Księżyca przecina Ziemię, tworząc efekt „pierścienia ognia” dla osób znajdujących się we właściwym miejscu o właściwym czasie. To szczególne zaćmienie było znaczące, ponieważ przeszło przez Stany Zjednoczone, co nie miało miejsca od 2012 roku.

Zdjęcie wykonano z punktu oddalonego o około 1.5 miliona kilometrów od Ziemi, pomiędzy Słońcem a naszą planetą. Ta perspektywa sprawia, że ​​Księżyc wydaje się mniejszy na niebie, niż jest w rzeczywistości. Ścieżka zaćmienia rozpoczęła się w Oregonie i przesuwała się na południowy wschód, z widocznością w Oregonie, Nevadzie, Utah, Nowym Meksyku, Teksasie, częściach Kalifornii, Idaho, Kolorado i Arizonie.

Cień pełnego zaćmienia pojawił się o godzinie 11:58 czasu środkowo-letniego i mógł być dostrzeżony jedynie przez osoby noszące odpowiednie okulary. Ważne jest, aby chronić oczy podczas oglądania zaćmienia słońca, aby uniknąć uszkodzeń.

Podczas gdy następne zaplanowane zaćmienie obrączkowe w USA zaplanowano na 21 czerwca 2039 r., całkowite zaćmienie Słońca przyciemni niebo od Teksasu po Maine 8 kwietnia 2024 r. Wypatrujcie tych zdumiewających wydarzeń na niebie!

