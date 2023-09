NASA przewiduje ryzyko uderzenia asteroidy Bennu w Ziemię, potencjalnie wpływającego na obszar wielkości Teksasu

By

Naukowcy z NASA wyrazili obawy dotyczące możliwości zderzenia asteroidy Bennu z Ziemią w przyszłości, stwarzając potencjalne zagrożenie dla obszaru wielkości Teksasu. Bennu to obiekt bliski Ziemi (NEO), który przelatuje obok planety mniej więcej co sześć lat i jest obserwowany od czasu jego odkrycia we wrześniu 1999 roku.

Według ekspertów istnieje szansa, że ​​Bennu mógłby przejść przez „dziurkę od klucza grawitacyjnego”, zmieniając jego trajektorię i umieszczając go na kursie kolizyjnym z Ziemią w roku 2182. Niedawne badania przeprowadzone przez zespół naukowy OSIRIS-REx sugerują, że Bennu ma 0.037% szansy (1 na 2,700) na uderzenie w Ziemię, w zależności od następnego przelotu w 2135 roku.

Masa i rozmiar asteroidy Bennu są znacznie mniejsze w porównaniu do asteroidy, która spowodowała wyginięcie dinozaurów 66 milionów lat temu. Bennu ma tylko jedną trzecią mili szerokości, czyli mniej więcej tyle, co trzy przecznice miejskie. Pomimo mniejszych rozmiarów uderzenie Bennu w Ziemię spowodowałoby wyzwolenie energii odpowiadającej 1,200 megatonom, czyli 24 razy większej niż jakakolwiek broń nuklearna stworzona przez człowieka.

Davide Farnocchia, kierownik badań w Centrum Badań nad Obiektami Bliskimi Ziemi, skomentował precyzję obliczeń trajektorii asteroidy. Dane OSIRIS-REx dostarczyły bardziej precyzyjnych informacji, umożliwiając naukowcom przetestowanie ograniczeń swoich modeli i dokładne przewidzenie przyszłej trajektorii Bennu do 2135 roku.

Chociaż ryzyko zderzenia Bennu z Ziemią uważa się za niskie, ciągłe monitorowanie i dalsze badania asteroidy będą niezbędne, aby zapewnić lepsze zrozumienie jej przyszłej ścieżki. Dzięki postępowi technologicznemu i większej liczbie badań naukowcy mają nadzieję opracować strategie łagodzące potencjalne uderzenia asteroid i chroniące naszą planetę w przyszłości.

Źródła:

– Tytuł: NASA przewiduje ryzyko uderzenia asteroidy Bennu w Ziemię, wielkość obszaru Teksasu

– Źródło: WTAJ

– Autorzy: nie ujawniono

– Data publikacji: nie ujawniono