Odkrywanie obcej atmosfery Tytana: Dragonfly przygotowuje się do misji na największy księżyc Saturna

Ambitna misja NASA Dragonfly jest o krok bliżej odkrycia tajemnic księżyca Saturna, Tytana. Dragonfly, wiropłat wielkości samochodu, przeszedł rygorystyczne testy w intensywnych ziemskich tunelach aerodynamicznych, aby zapewnić jego zdolność do poruszania się w specyficznych warunkach panujących na Tytanie. Niedawna seria testów w tunelu poddźwiękowym w Wirginii symulowała atmosferę Tytana, dostarczając cennych danych inżynierom NASA.

Podczas testów pomniejszony do połowy model Dragonfly wyposażony w osiem wirników wykonał ponad 700 przebiegów, zbierając 4,000 indywidualnych punktów danych. Skupiono się na dwóch konfiguracjach lotu: zniżaniu i przejściu do lotu z napędem po przybyciu na Tytana oraz locie do przodu nad powierzchnią Księżyca. Pomyślna realizacja wszystkich celów testu zwiększyła zaufanie do modeli symulacyjnych na Ziemi, umożliwiając naukowcom ekstrapolację ustaleń na warunki panujące na Tytanie.

Tytan, świat przesiąknięty metanem, urzeka naukowców swoim potencjałem do zamieszkania. Przed przybyciem sondy Cassini w 2004 roku niewiele było wiadomo o tym tajemniczym księżycu. Bliskie przeloty Cassini obok Tytana odsłoniły zdumiewający świat oceaniczny z ciekłym etanem i metanem, przypominający ziemskie rzeki i jeziora. Chmury i deszcz utworzone przez metan są częścią dynamicznego systemu pogodowego na Tytanie. NASA uważa Tytana za idealne środowisko do badania warunków niezbędnych do istnienia zupełnie odmiennych form życia.

Pomimo ekstremalnych temperatur i wyjątkowego składu chemicznego Tytana, jego powierzchnia przypomina Ziemię. „Powierzchnia Tytana to jedno z najbardziej przypominających Ziemię miejsc w Układzie Słonecznym, chociaż panują tam znacznie niższe temperatury i inny skład chemiczny” – zauważa NASA. W tym mroźnym środowisku, w którym lód wodny przyjmuje rolę skały, misja Dragonfly mająca na celu zbadanie unikalnych cech Tytana nabiera ogromnego znaczenia.

Konstrukcja Dragonfly, przypominająca mały samochód z czterema ramionami i ułożonymi w stos wirnikami helikoptera, wykorzystuje niską grawitację i gęstą atmosferę Tytana do łatwej nawigacji. Wiropłat będzie wykonywał krótkie loty, stopniowo przechodząc do dłuższych lotów typu „skacząca żaba”, obejmujących do 8 kilometrów. Po drodze Dragonfly będzie przeprowadzał postoje w celu zebrania próbek z otoczenia Księżyca.

Chociaż wystrzelenie Dragonfly zaplanowano nie wcześniej niż w 2027 r., jego przewidywane przybycie na Tytana w połowie lat 2030. XX wieku zapowiada przełomowe badania. Misja NASA ma na celu przekształcenie science fiction w fakt badawczy. W miarę jak statek kosmiczny nabiera kształtu, rośnie podekscytowanie rewolucyjnymi postępami, jakie Dragonfly przyniesie, przemierzając niebo i powierzchnię Tytana.

Dragonfly to wiropłat wielkości samochodu zaprojektowany przez NASA na potrzeby misji badania księżyca Saturna, Tytana. Posiada cztery ramiona, każde trzymające dwa wirniki helikoptera.

Niedawne testy skupiały się na zejściu Dragonfly i przejściu na lot z napędem po dotarciu do Tytana, a także jego locie do przodu nad powierzchnią Księżyca. Testy te odbyły się w ziemskich tunelach aerodynamicznych w tunelu poddźwiękowym w Wirginii.

Tytan, największy księżyc Saturna, ukazuje oceaniczny świat z rzekami, jeziorami i morzami płynnego etanu i metanu. System pogodowy napędzany metanem, niska grawitacja i gęsta atmosfera oferują wyjątkowe możliwości badania warunków, w których mogłoby istnieć życie inne niż ziemskie.

Oczekuje się, że Dragonfly zostanie wystrzelony nie wcześniej niż w 2027 r., a jego przybycie na Tytana spodziewane jest w połowie lat trzydziestych XXI wieku.

Misja Dragonfly ma na celu zbadanie powierzchni i atmosfery Tytana, zebranie próbek i przeprowadzenie badań naukowych, aby lepiej zrozumieć warunki zamieszkania i potencjał życia na Księżycu.