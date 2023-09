Czy indyjska misja słoneczna Aditya-L1 jest w niebezpieczeństwie?

Podsumowanie: Należąca do NASA sonda Parker Solar Probe napotkała niedawno jedną z najpotężniejszych burz słonecznych, jakie kiedykolwiek zarejestrowano. Wzbudziło to obawy o bezpieczeństwo pierwszej indyjskiej misji słonecznej, Aditya-L1. Eksperci uważają jednak, że jest mało prawdopodobne, aby takie burze dotknęły Adityę-L1 ze względu na odległość od słońca i środki ochronne podjęte w jej konstrukcji.

Indyjska agencja kosmiczna ISRO pomyślnie wystrzeliła misję słoneczną Aditya-L1 2 września 2023 r. Sonda jest w drodze do swojego miejsca docelowego, punktu Lagrange 1 Point, gdzie będzie obserwować Słońce. Niedawny wpis na blogu NASA podkreślił spotkanie sondy Parker Solar Probe z silnym koronalnym wyrzutem masy (CME), czyli burzą słoneczną. Choć rodzi to pytania dotyczące potencjalnego zagrożenia dla Aditya-L1, eksperci pozostają optymistami co do jego bezpieczeństwa.

Spotkanie sondy Parker Solar Probe z CME było znaczącym wydarzeniem dla NASA, dostarczającym cennych danych dla społeczności naukowej. Jednak odległość między Aditya-L1 a Słońcem, która wynosi zaledwie 1.5 miliona kilometrów w porównaniu z 6.9 miliona kilometrów sondy Parker Solar Probe, znacznie zmniejsza to ryzyko. Dodatkowo Aditya-L1 została skonstruowana przy użyciu specjalnych stopów i materiałów, aby chronić ją przed różnymi zagrożeniami, w tym chmurami CME.

CME to masywne erupcje z zewnętrznej atmosfery Słońca, które mogą zakłócić pogodę kosmiczną, wpływając na satelity, systemy komunikacyjne, techniki nawigacji, a nawet powodując przerwy w sieci energetycznej na Ziemi. Niedawny CME przesunął cząsteczki pyłu na odległość do sześciu milionów kilometrów od Słońca. Pomimo tego potencjalnego zagrożenia eksperci uważają, że konstrukcja i odległość Aditya-L1 zapewnią mu przetrwanie.

Podsumowując, chociaż Parker Solar Probe stanęła w obliczu potężnej burzy słonecznej, uważa się, że misja słoneczna Aditya-L1 nie jest zagrożona bezpośrednio. Oczekuje się, że dzięki zaawansowanej konstrukcji statku kosmicznego i odległości od Słońca wytrzyma on wszelkie potencjalne CME i będzie kontynuował swoją misję obserwacji Słońca.

Źródła:

– Sonda słoneczna Parker NASA

– Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO)