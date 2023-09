New Horizons i Teleskop Hubble'a wspólnie obserwują Urana i Neptuna

By

Sonda New Horizons, słynąca z przelotu obok Plutona w 2015 roku, wyrusza z nową misją obserwacji Urana i Neptuna. Te dwie odległe planety są najrzadziej odwiedzanymi planetami w naszym Układzie Słonecznym i stanowią dla naukowców wyjątkową okazję do zdobycia większej ilości informacji na ich temat. Aby pomóc w tym przedsięwzięciu, NASA zwraca się do astronomów-amatorów o przesłanie swoich obserwacji Urana i Neptuna.

Tylko Voyager 2 w przeszłości na krótko odwiedził Urana i Neptuna, przez co informacje, jakie posiadamy na temat tych planet, są ograniczone. Jednakże New Horizons zapewnia widok planet wstecz z ich położenia w Pasie Kuipera, gdzie znajduje się Pluton. Kosmiczny Teleskop Hubble'a będzie obserwował oświetlone strony planet, a sonda New Horizons będzie rejestrować zdjęcia ich ciemnych stron na tle Słońca w oddali.

Amatorskie obserwacje mają kluczowe znaczenie dla uzyskania pełnego obrazu planet, ponieważ umożliwiają śledzenie takich cech, jak jasne cechy w atmosferach Urana i Neptuna. Przy ograniczonym czasie obserwacji New Horizons i Hubble'a, dane amatorskie mogą w dalszym ciągu poprawiać naszą wiedzę o tych odległych światach.

Aby wnieść swój wkład, astronomowie-amatorzy mogą publikować swoje zdjęcia Urana i Neptuna w Internecie, używając hashtagu #NHIceGiants na X (wcześniej znanym jako Twitter) lub Facebooku. Alternatywnie obrazy można przesłać online wraz z odpowiednimi informacjami, takimi jak data, godzina i zastosowany filtr pasmowy.

Uran i Neptun są obecnie widoczne przez większą część nocy, przy czym Uran wschodzi i zachodzi później niż Neptun. Uran można znaleźć w gwiazdozbiorze Barana pomiędzy Jowiszem a Plejadami, natomiast Neptun znajduje się w południowo-zachodniej części Ryb. Obserwowanie tych odległych planet wymaga cierpliwości i dobrej wielkości teleskopu, ale wysiłek jest tego wart, aby pogłębiać naszą wiedzę o najbardziej odległych światach Układu Słonecznego.

Źródła:

– NASA

– TheSkyX