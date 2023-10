Nowe spostrzeżenia: NISAR odkrywa tajemnice ziemskiego obiegu węgla

By

Przełomowa misja satelity radarowego NISAR, będąca efektem wspólnej współpracy NASA i ISRO, zrewolucjonizuje nasze rozumienie ekosystemów Ziemi i ich wpływu na globalny obieg węgla. Celem projektu NISAR, którego uruchomienie zaplanowano na początek 2024 r., jest zapewnienie szczegółowego wglądu w dwa kluczowe ekosystemy: lasy i tereny podmokłe, które odgrywają znaczącą rolę w regulacji emisji gazów cieplarnianych i powodowaniu zmiany klimatu.

Lasy i tereny podmokłe odgrywają kluczową rolę w wychwytywaniu i uwalnianiu dwutlenku węgla, przy czym lasy magazynują węgiel w drewnie swoich drzew, a tereny podmokłe magazynują go w organicznych warstwach gleby. Wszelkie zakłócenia w tych ekosystemach mogą przyspieszyć uwalnianie dwutlenku węgla i metanu do atmosfery. Zaawansowane systemy radarowe NISAR będą skanować całą powierzchnię lądową i lodową planety dwa razy co 12 dni, zbierając bezcenne dane, które pomogą badaczom zrozumieć procesy wychwytywania i uwalniania dwutlenku węgla w tych ekosystemach.

„Technologia radarowa znajdująca się na pokładzie NISAR pozwoli nam uzyskać rozległą perspektywę planety w przestrzeni i czasie. Może nam dać wiarygodny obraz tego, jak dokładnie zmieniają się lądy i lody na Ziemi” – mówi Paul Rosen, naukowiec uczestniczący w projekcie NISAR w Laboratorium Napędów Odrzutowych NASA.

Dane zebrane przez NISAR znacząco pogłębią naszą wiedzę na temat wpływu wylesiania i degradacji lasów na obieg węgla, przyczyniając się do globalnego ocieplenia. Ponadto technologia radarowa NISAR będzie penetrować korony lasów, dostarczając szacunków gęstości pokrywy leśnej z niezwykłą precyzją. Co więcej, obserwacje NISAR pomogą w monitorowaniu powodzi na terenach podmokłych i zrozumieniu skutków zmian klimatycznych i działalności człowieka na ekosystemy terenów podmokłych.

Spostrzeżenia te są bezcenne w podejmowaniu wysiłków na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. Rozumiejąc dynamikę utraty lasów, wylesiania i emisji dwutlenku węgla z terenów podmokłych, możemy podjąć proaktywne działania w celu zmniejszenia naszego wpływu na te krytyczne ekosystemy. Docelowo NISAR będzie wspierać globalne wysiłki na rzecz przejścia na bardziej zrównoważone praktyki i chronić zasoby naturalne naszej planety.

FAQ:

P: Co to jest NISAR?

O: NISAR oznacza radar z syntetyczną aperturą NASA-ISRO. Jest to wspólna misja NASA i ISRO mająca na celu badanie ekosystemów Ziemi i ich wpływu na obieg węgla.

P: Na jakich ekosystemach koncentruje się NISAR?

Odp.: NISAR koncentruje się na lasach i terenach podmokłych, dwóch ekosystemach kluczowych dla regulacji gazów cieplarnianych i wpływania na zmianę klimatu.

P: W jaki sposób NISAR będzie gromadzić dane?

O: NISAR będzie korzystał z zaawansowanych systemów radarowych do skanowania powierzchni lądu i lodu na Ziemi co 12 dni, zapewniając kompleksowy wgląd w zmiany ekosystemu.

P: Jakie spostrzeżenia zapewni NISAR?

Odp.: NISAR poprawi naszą wiedzę na temat procesów wychwytywania i uwalniania dwutlenku węgla w lasach i na terenach podmokłych, pomagając nam skuteczniej przeciwdziałać wylesianiu, degradacji lasów i zarządzaniu terenami podmokłymi.

P: Kiedy zostanie uruchomiony NISAR?

Odp.: Wystrzelenie NISAR zaplanowano na początek 2024 r.

P: Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o NISAR?

O: Aby dowiedzieć się więcej o NISAR, odwiedź oficjalną stronę internetową pod adresem [URL].