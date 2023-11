Nowa misja radarowa satelitarna monitorująca ekosystemy Ziemi i zmiany klimatyczne

By

Przełomowa wspólna misja NASA i Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych (ISRO) ma wystartować na początku 2024 r., a jej celem jest zrewolucjonizowanie naszego zrozumienia ziemskich ekosystemów leśnych i mokradeł oraz ich wpływu na globalny obieg węgla. Misja satelity radarowego, nazwana NISAR (radar z syntetyczną aperturą) i dostarczy szczegółowych informacji na temat tych dwóch kluczowych ekosystemów, które odgrywają kluczową rolę w regulacji emisji gazów cieplarnianych i wpływaniu na zmiany klimatyczne.

Zastępując bezpośrednie cytaty, NASA informuje, że zaawansowane systemy radarowe NISAR będą skanować prawie całą powierzchnię lądową i lodową Ziemi co 12 dni. Gromadząc kompleksowe dane na temat zmian w pokryciu terenu, misja umożliwi naukowcom zbadanie wpływu na obieg węgla – skomplikowane procesy, w ramach których węgiel przemieszcza się między atmosferą, lądem, oceanami i organizmami żywymi.

Zarówno lasy, w których drzewa magazynują węgiel w drewnie, jak i tereny podmokłe, w których węgiel jest zatrzymywany w warstwach gleby organicznej, pełnią rolę ważnych pochłaniaczy dwutlenku węgla. Zakłócenia w tych systemach, stopniowe lub nagłe, mogą spowodować przyspieszone uwalnianie dwutlenku węgla i metanu, pogłębiając zmianę klimatu. Misja NISAR ma na celu śledzenie tych zmian w skali globalnej, pomagając naukowcom lepiej zrozumieć wpływ na obieg węgla i klimat.

Oprócz swojej roli w monitorowaniu zmian ekosystemów, NISAR dostarczy cennych informacji na temat dynamiki ruchu lądu, pomagając w badaniu trzęsień ziemi, erupcji wulkanów, osunięć ziemi oraz osiadania i wypiętrzenia powierzchni. Ponadto misja będzie gromadzić dane na temat ruchów i topnienia lodowców i lodu morskiego.

Wystrzelenie NISAR na początku 2024 r. z południowych Indii stanowi kamień milowy w światowych wysiłkach na rzecz badania ekosystemów i klimatu Ziemi. Współpraca pomiędzy NASA i ISRO pokazuje siłę współpracy międzynarodowej w stawianiu czoła krytycznym wyzwaniom środowiskowym stojącym przed naszą planetą.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P: Co to jest NISAR?



NISAR, skrót od NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, to radarowa misja satelitarna opracowana wspólnie przez NASA i Indyjską Organizację Badań Kosmicznych (ISRO) w celu monitorowania ziemskich ekosystemów leśnych i terenów podmokłych oraz ich roli w globalnym obiegu węgla i zmianie klimatu.

P: W jaki sposób NISAR przyczyni się do zrozumienia obiegu węgla?



Systemy radarowe NISAR będą skanować powierzchnię lądu i lodu Ziemi co 12 dni, dostarczając kompleksowych danych na temat zmian w pokryciu terenu. Badając te zmiany w skali globalnej, naukowcy mogą lepiej zrozumieć wpływ na obieg węgla – procesy, w wyniku których węgiel przemieszcza się między atmosferą, lądem, oceanami i organizmami żywymi.

P: Dlaczego lasy i tereny podmokłe są ważne dla zmiany klimatu?



Lasy i tereny podmokłe to kluczowe ekosystemy, które działają jak pochłaniacze dwutlenku węgla – lasy magazynują węgiel w swoich drzewach, a tereny podmokłe magazynują węgiel w warstwach gleby organicznej. Zakłócenia w tych ekosystemach mogą przyspieszyć uwalnianie dwutlenku węgla i metanu, przyczyniając się do zmiany klimatu.

P: Jakie inne dane będzie gromadzić NISAR?



Oprócz monitorowania ekosystemów, NISAR będzie rejestrował informacje na temat dynamiki ruchu lądu, pomagając w badaniu trzęsień ziemi, erupcji wulkanów, osuwisk oraz osiadania i wypiętrzenia powierzchni. Misja będzie także śledzić ruchy i topnienie lodowców i lodu morskiego.

P: Kiedy ma zostać uruchomiony NISAR?



Wystrzelenie NISAR zaplanowano na początek 2024 r. z południowych Indii.