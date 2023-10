NISAR zrewolucjonizuje zrozumienie wpływu ekosystemów na obieg węgla i zmiany klimatyczne

By

NASA i Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO) współpracują nad misją radarowego satelity NISAR, którego wystrzelenie zaplanowano na początek 2024 r. Ta przełomowa misja ma na celu dostarczenie cennych informacji na temat wpływu zmian w lasach i terenach podmokłych Ziemi na globalny obieg węgla i zmiana klimatu.

Zaawansowane systemy radarowe NISAR będą skanować prawie każdy centymetr powierzchni lądu i lodu na Ziemi, zbierając dane dwa razy co 12 dni. Ta ogromna ilość danych umożliwi badaczom lepsze zrozumienie dwóch kluczowych funkcji lasów i terenów podmokłych: pochłaniania i uwalniania węgla. Lasy magazynują węgiel w swoich drzewach, podczas gdy tereny podmokłe magazynują go w organicznych warstwach gleby. Zakłócenia w tych ekosystemach mogą przyspieszyć uwalnianie dwutlenku węgla i metanu do atmosfery, pogłębiając zmianę klimatu.

Podstawowym celem NISAR jest śledzenie zmian w pokryciu terenu w skali globalnej, co umożliwi naukowcom analizę wpływu na obieg węgla. Rozumiejąc, w jaki sposób węgiel przemieszcza się pomiędzy atmosferą, lądem, oceanem i organizmami żywymi, naukowcy zdobędą kluczową wiedzę na temat złożonej dynamiki zmian klimatycznych.

Innowacyjna technologia radarowa na pokładzie NISAR zapewni kompleksowe i wiarygodne obserwacje lądu i lodu na Ziemi, oferując szerszą perspektywę zmian tych ekosystemów w czasie. Będzie to szczególnie cenne w monitorowaniu wylesiania, które odpowiada za znaczną część emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez człowieka. Dane zebrane przez radar pracujący w paśmie L NISAR będą przenikać przez korony lasów, odbijając się od pni drzew i ziemi poniżej. Analizując odbite sygnały, badacze mogą oszacować gęstość lasów z niezwykłą dokładnością.

Ponadto dane NISAR rzucą światło na przyczyny zmian w lasach i terenach podmokłych, takie jak choroby, działalność człowieka czy pożary. Wiedza ta wzmocni wysiłki na rzecz zwalczania wylesiania i degradacji lasów, w miarę jak kraje będą dążyć do przyjęcia zrównoważonych praktyk w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Co więcej, technologia radarowa misji pomoże monitorować powodzie na terenach podmokłych, krytyczny czynnik w obiegu węgla. Tereny podmokłe, obejmujące różne typy ekosystemów, zawierają znaczną ilość węgla w glebie. Kiedy tereny podmokłe zalewają, bakterie rozkładają materię organiczną, uwalniając metan do atmosfery. I odwrotnie, gdy wysychają tereny podmokłe, odsłonięty węgiel reaguje z tlenem, wytwarzając dwutlenek węgla. Zrozumienie tych procesów ma kluczowe znaczenie dla zarządzania środowiskami podmokłymi i łagodzenia emisji gazów cieplarnianych.

Uruchomienie NISAR w 2024 r. zwiastuje nową erę w badaniu interakcji między ekosystemami a globalnym obiegiem węgla. Dzięki swoim wszechstronnym możliwościom monitorowania misja ta dostarczy cennych informacji na temat przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wspierania zrównoważonych praktyk środowiskowych.

-

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P: Co to jest NISAR?



O: NISAR oznacza misję satelitarną NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (SAR). Jest to wspólna misja NASA i Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych, której celem jest badanie zmian w ekosystemach Ziemi i ich wpływu na globalny obieg węgla i zmiany klimatyczne.

P: W jaki sposób NISAR będzie gromadzić dane?



O: NISAR użyje zaawansowanych systemów radarowych do przeskanowania prawie wszystkich powierzchni lądowych i lodowych Ziemi. Będzie zbierać dane dwa razy co 12 dni, zapewniając szczegółowe i kompleksowe omówienie tych ekosystemów.

P: Co NISAR pomoże badaczom zrozumieć?



O: NISAR pomoże naukowcom zrozumieć, w jaki sposób lasy i tereny podmokłe wychwytują i uwalniają dwutlenek węgla – dwie kluczowe funkcje związane z obiegiem węgla. Zrozumienie tego ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia wpływu tych ekosystemów na zmianę klimatu.

P: W jaki sposób NISAR będzie monitorował wylesianie?



O: Technologia radarowa NISAR będzie penetrować korony lasów, umożliwiając badaczom oszacowanie gęstości lasów i śledzenie zmian w pokryciu terenu. Zapewni to cenny wgląd w wzorce wylesiania i ich wpływ na obieg węgla.

P: Jaką rolę odegra NISAR w badaniu terenów podmokłych?



Odpowiedź: NISAR będzie monitorować powodzie na terenach podmokłych, które wpływają na obieg węgla. Rozumiejąc procesy, w wyniku których tereny podmokłe uwalniają metan i dwutlenek węgla, badacze mogą lepiej zarządzać tymi ekosystemami i ograniczać emisję gazów cieplarnianych.

P: W jaki sposób NISAR skorzysta na wysiłkach na rzecz zwalczania zmian klimatycznych?



O: Dane NISAR pogłębią naszą wiedzę na temat złożonych interakcji między ekosystemami, obiegiem węgla i zmianami klimatycznymi. Wiedza ta będzie podstawą zrównoważonych praktyk środowiskowych i pomoże w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.