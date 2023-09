Przyszłość Międzynarodowej Stacji Kosmicznej: NASA proponuje amerykański pojazd deorbitacyjny

NASA ogłosiła plany wycofania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) do końca dekady. W ramach planowanego wycofania stacji z eksploatacji NASA zaproponowała opracowanie amerykańskiego pojazdu deorbitacyjnego (USDV), statku kosmicznego zaprojektowanego do bezpiecznego deorbitacji ISS. ISS, wspólne przedsięwzięcie pięciu agencji kosmicznych, działa od 1998 r. i ma działać do 2030 r., przy czym Rosja zobowiązała się co najmniej do 2028 r.

Bezpieczne zejście z orbity ISS jest wspólnym obowiązkiem wszystkich pięciu agencji kosmicznych, a celem jest ominięcie obszarów zaludnionych. Przygotowując się do wycofania ISS z eksploatacji, NASA stara się przenieść swoje działania na niskiej orbicie okołoziemskiej na platformy będące własnością komercyjną i obsługiwane przez nią. Ta zmiana ma na celu zapewnienie ciągłego dostępu i obecności w przestrzeni kosmicznej na potrzeby badań, rozwoju technologii i współpracy międzynarodowej.

Poprzednie strategie deorbitacji ISS obejmowały użycie wielu statków kosmicznych Roscosmos Progress. Jednak ostatnie oceny skłoniły NASA do zaproponowania opracowania nowego statku kosmicznego USDV, który zapewniłby solidniejsze możliwości odpowiedzialnego deorbitacji. USDV skoncentruje się na ostatecznym działaniu deorbitacyjnym i może być albo projektem nowego statku kosmicznego, albo modyfikacją istniejącego statku kosmicznego. Zostanie zaprojektowany tak, aby zadziałał podczas pierwszego lotu i będzie miał wystarczającą redundancję i zdolność usuwania anomalii, aby przeprowadzić krytyczne wypalanie podczas deorbitacji.

Opracowanie USDV będzie złożonym i czasochłonnym wysiłkiem, wymagającym lat rozwoju, testowania i certyfikacji. Jednakże proponowany statek kosmiczny stanowi znaczącą zmianę w podejściu NASA do deorbitacji ISS i zapewnia bezpieczną i kontrolowaną likwidację stacji kosmicznej.

Źródła:

– NASA proponuje pojazd deorbitacyjny w celu wycofania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. (2023, 21 września). Indie dzisiaj.